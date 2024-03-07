孙洁

原标题：加快社会适老化改造 促进银发经济蓬勃发展

“加强城乡社区养老服务网络建设，加大农村养老服务补短板力度”“加强健康、养老等民生科技研发应用”……今年的政府工作报告多次出现与银发经济相关的内容。

银发经济是指向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。社会适老化改造，是银发经济的重要组成部分，涉及老年人衣食住行医各个方面，关乎众多老年人的获得感、幸福感和安全感。

社会适老化改造是一项系统工程，不仅涉及政策体系的适老化，还包括居家适老化改造、社区适老化改造、嵌入式社区养老、城市更新，以及看病就医、交通出行、信息沟通等多方面的改造、建设与提升。近年来，我国加大适老化改造力度，积极打造老年宜居环境，推动老年友好型社会建设。但同时，目前还存在适老化改造主体参与性不强、市场化程度低、全社会对改造的重要性认识还不充分等问题。因此，要多管齐下，多维度推进适老化改造，推动养老事业和养老产业协同发展，促进银发经济蓬勃发展。可从以下几方面入手：

政府主导做好适老化改造的保障工作。不断完善适老化改造标准体系，针对老旧小区、交通设施等适老化改造更新领域，出台相应的技术标准。出台相应政策法规，解决老旧小区适老化改造过程中主体诉求不一致导致无法推进实施等难题。建立多方联动、高效运转的议事协调机制，在改造中统筹城市规划、土地保障、财政扶持、定价补偿、金融支撑、人才培养、医养保障等。

引导和发动更多力量参与适老化改造。适老化改造产业除为房屋改造提供设计、施工的产业外，还涉及日常用品、家政服务、就医康复、智慧养老等方面。加强产业扶持，对适老化改造产供链企业给予服务补贴，激发市场活力，扶持行业标杆企业，积极培育龙头企业和大批富有创新活力的中小企业，推动市场规模不断扩大。吸引社会资本参与适老化改造，探索设立适老化改造慈善基金，发动和引导慈善组织及企业等社会力量以捐资、捐物、减免费用等方式支持适老化改造。

加快社会适老化改造，建设老年友好型社会，需要全社会共同努力。以创建全国示范性老年友好型社区为契机，普及适老化理念，加快既有社区道路设施、休憩设施、公园绿道、社区服务场所以及超市、银行、医院等与老年人日常生活密切相关领域的适老化改造。多渠道宣传适老化改造相关政策，通过建设居家环境适老化改造体验展馆等方式，推动适老化改造落地和推广。

（作者：孙洁，系全国政协委员、对外经济贸易大学教授）

(责编：杨曦、陈键)

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