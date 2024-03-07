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强化源头创新 开辟未来产业新赛道

何 亮
2024年03月07日08:47 | 来源：科技日报
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原标题：强化源头创新 开辟未来产业新赛道

近日，华为公司发布全球首个5G-A全系列、全场景解决方案的消息迅速刷屏网络。5G-A也被称为5.5G，目前已在20多个省份部署试点网络，有望今年实现规模商用。网友纷纷畅想，5.5G将如何给智慧生活“提速”。

“相较于5G，5.5G为我们带来的最直观体验就是更快！”3月5日，全国政协委员、北京邮电大学校长徐坤在接受科技日报记者采访时说，在科技创新“加持”下，信息通信技术加速演进。面向国家重大需求，5.5G甚至6G技术的研发正在全面推进之中。

技术创新的脚步不止于移动通信领域。

杭州亚残运会开幕式上，残疾人运动员用脑电波控制智能仿生手点燃火炬塔；中国科学技术大学实验室内，“九章三号”量子计算原型机研制成功；中国空间站里，中国国家太空实验室稳定运行……从类脑智能到量子信息，再到深海空天开发，通过关键核心技术攻关，未来产业发展方向一步步变得清晰。

李强总理在政府工作报告中提出，“积极培育新兴产业和未来产业”“制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区”。

“未来产业是我国加快培育新质生产力、提升全球竞争新优势的战略选择。”全国人大代表、中兴通讯高级副总裁苗伟表示，要实现高水平科技自立自强，必须坚决打赢关键核心技术攻坚战。

牵住科技创新“牛鼻子”

“未来产业由前沿技术驱动，具有前瞻性、颠覆性等创新特点，这既对加强基础共性技术供给和新兴科技成果转化提出了新的挑战，更对拔尖创新人才培养和高等教育科技创新供给提出了更高要求。”徐坤表示，面向竞争激烈的未来产业，要牵住科技创新“牛鼻子”，提升基础研究策源能力，推动企业与高校、科研院所、产业链上下游深度合作，加快在关键技术方面的突破。

作为未来产业的六大重点方向之一，深海空天开发的进展备受瞩目。“深海一号”完成二期平台安装、“奋斗者”号完成极限深潜、“海牛Ⅱ号”实现我国海底钻机装备与地质钻探技术突破……近年来，我国在深海工程装备领域持续加大研发力度，积极推动关键核心技术的攻关。

“保证我国深海装备产业的长远发展，增强原始创新能力至关重要。”全国政协委员、中国船舶科学研究中心研究员胡震说。当前，我国已初步形成由载人与无人潜水器构成的深海装备谱系，部分技术已达到国际领先水平，进入前沿技术“无人区”，关键核心技术的突破须依靠内源性技术支撑。他建议，在深海装备材料等方面加强基础研究，实现源头创新，助推我国深海资源开发。

苗伟同样深刻感受到关键核心技术，尤其是颠覆性技术突破对通信行业的重要作用。“面对数字科技向经济社会深度渗透的大趋势，中兴通讯致力于从芯片、器件、材料、算法和架构等核心技术上实现新突破，打造强劲数字引擎。我们也将继续深入研究和开发新技术，坚持目标导向和主动探索‘两条腿走路’，推动公司在底层核心技术上的持续突破。”他说。

下好产业布局“先手棋”

培育未来产业要下好“先手棋”，推动形成发展新质生产力的主阵地。苗伟说，算力基础设施建设恰是未来网络产业“棋局”中的关键一子。

算力是数字经济的重要底座，我国算力规模已经接近全球的三分之一，数字经济发展与数字中国建设更离不开算力的支撑。与此同时，全国的算力存在分布不均衡、使用效率不高等问题。为此，苗伟建议，加强全国算力的统一调度和统筹规划，构建开放的算力生态，鼓励国内外企业、研究机构、开发者之间的深度合作与交流，形成开放合作新格局。

企业是培育形成未来产业的重要力量。发挥企业科技创新主体地位，既要引导领军企业前瞻谋划新赛道，也要扶持专精特新企业茁壮成长。

专精特新企业善于在细分领域攻克关键核心技术，是服务未来产业发展的关键主体。但相较于大型企业、链主企业，专精特新企业还存在人才供给和创新能力不足等问题。徐坤建议，应以发展新质生产力、提升产业竞争力的需求为导向，加强校企协同创新，引导专精特新企业深度参与人才培养，实现产教融合与科教协同的有效贯通，为培育未来产业提供高水平人才。

科研与产业之“手”越握越紧，发展新动能才能持续增强。徐坤认为，在专精特新企业与高校之间，还要做好科研与产业的紧密联系，实现企业端技术需求与高校端创新供给的精准对接，使校企双方将“有限精力”“有限成本”更好地用于未来产业的培育与发展。

(责编：杨曦、陈键)
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