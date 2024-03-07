原标题：打造中国经济向“新”力 共建繁荣美好世界

“加大创新力度，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，完善现代化产业体系”“积极促进产业高端化、智能化、绿色化”……中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平5日下午在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调，要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力。

海外人士对习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述给予高度评价，认为习近平总书记的论述为继续巩固和增强经济回升向好的态势注入动力，为中国经济高质量发展、推进中国式现代化建设提供科学指引，相信中国发展新质生产力将不断取得成果，向“新”而行的中国经济也将为全球经济发展增加新活力、带来新机遇，助推建设和平发展、共同繁荣的美好世界。

“推动高质量发展的新引擎”

从在地方考察时首次提出“新质生产力”这一重大概念，到在中央经济工作会议部署“发展新质生产力”、在政治局集体学习时系统阐述，再到此次参加江苏代表团审议时所作重要论述，习近平总书记关于新质生产力作出的一系列重要论述、重大部署，深刻阐明以加快发展新质生产力推动高质量发展的现实意义、方法路径和重要举措，为中国在强国建设、民族复兴新征程上推动高质量发展提供了科学指引。

长期关注中国发展的英国国际关系专家基思·贝内特认为，习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述与时俱进，契合时代需求。发展新质生产力是革命性技术突破和产业深度转型升级的结果，强调的不仅仅是发展的速度，还有发展的规模和质量，有助于削减繁重劳动、改善生态环境，提高人们的生活质量，实现绿色经济。

在中国日本商会会长、松下控股集团全球副总裁本间哲朗眼中，中国如今不仅是制造大国，还已成为创新大国。他相信，中国发展新质生产力利好经济长期稳定增长，将促进技术创新和产业升级。他介绍，从2023年参加上海进博会开始，松下将中国业务分为“健康智能住空间”“新能源汽车零部件”“智能制造”三大领域，提出贯穿整体的“绿智造 创未来”概念。松下认为这三大领域契合中国市场需求和中国经济发展趋势。

在西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松看来，新质生产力正成为中国全力推进高质量发展的新引擎，西门子也因此看到广阔的市场机遇与新业务增长点。

土耳其亚太研究中心主任塞尔丘克·乔拉克奥卢曾多次访华，他对中国发展模式很感兴趣。他认为，加大创新力度，用新技术改造提升传统产业，将为不同行业提质转型带来新的动力，“加快发展新质生产力至关重要”。

巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫对习近平总书记关于“培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业”的论述印象深刻。她认为，新质生产力理念代表了工业与技术革命的范式转变，将使中国社会更加适应全球不断变化的发展态势，促进可持续增长和包容性发展。

从习近平总书记的论述中，阿根廷工程和技术支持公司总裁费尔南多·法佐拉里读出了新质生产力在中国经济增长中将发挥越来越重要的作用。他表示，近年来，中国的科技创新产生很多高科技含量、高知识含量产业，这些产业发展成果将助力中国社会发展，而随着时间推移，这种发展也将助力全球发展，惠及更多人。

英国广播公司网站刊文认为，新质生产力将成为未来中国发展议程中高频出现的“热词”。报道援引美国得克萨斯大学圣安东尼奥校区学者乔恩·泰勒的话说，这意味着中国经济发展将“强调以新兴智能和环保技术为核心的科技、数字化和高端制造业的发展与商业化”。

“落到实处的行动”

神舟十七号载人飞船发射取得圆满成功，“东数西算”工程加速推进，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”表现抢眼，人工智能、量子技术等前沿领域创新成果不断涌现……中国科技创新能力持续提升，新产业、新模式、新动能加快壮大，新时代中国高质量发展扎实推进。

“中国加快发展新质生产力是落到实处的行动。”菲律宾达沃雅典耀大学卡拉姆研究所所长穆索利尼·利达桑去年两次到访中国，对中国在科技创新领域的发展有着切身感受。“中国加快发展新质生产力将为其他国家平衡经济与可持续发展之间的关系树立榜样。中国在人工智能、数字经济、绿色技术、城市建设等领域的发展有望在未来助推行业革命，惠及全球经济。”

菲律宾“亚洲世纪”战略研究所副所长安娜·马林博格-乌伊对习近平总书记谈到的“积极促进产业高端化、智能化、绿色化”给予高度评价，认为对发展新质生产力的重要部署具有前瞻性，强调以科技、数字经济、绿色技术等赋能经济发展，充分平衡经济增长、科技进步与可持续发展间的关系。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪充分赞同习近平总书记所强调的“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业”。威伦认为，中国地大物博资源禀赋差异性明显，发展新质生产力应加强对有限资源的整合分配，统筹好产业布局，因地制宜、循序渐进，使其成为高质量发展的高效助推力。

如今，全球光伏发电装机容量近一半在中国；全球新能源汽车一半以上行驶在中国；数字支付规模占全球份额接近一半；高速铁路运营里程超过全球其他国家总和……联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，形成和发展新质生产力，关键在于科技创新。中国的科研投入和产出已居于世界领先地位，在多个创新领域发挥引领作用。“中国发展新质生产力举措将为中国和世界经济带来更多机遇。”

欧洲飞机制造商空中客车年初发布了未来20年全球航空服务市场预测，其中中国在未来20年将成为最大航空服务市场。“以可持续航空燃料取代传统化石燃料，是航空业目前较为成熟的减碳解决方案，也正是航空业的新质生产力之一。”空中客车中国公司首席执行官徐岗认为，中国在可持续航空燃料原料获取、生产加工方面拥有巨大优势，期待与中国共同推动可持续航空燃料的规模化生产和利用，促进航空业的绿色低碳发展。徐岗说，几十年来，空中客车一直致力于成为中国值得信赖的长期合作伙伴。在中国追求高质量发展的道路上，空客既能以高效的产品和优质的服务贡献力量，也能享受到很多机遇和红利。

德国叉车制造及供应链解决方案供应商凯傲集团在中国市场深耕30年，见证了中国高质量发展和绿色转型进程。“如果没有友好稳定的投资环境，我们在中国的成功发展是不可能的。”集团首席执行官罗布·史密斯说，中国经济的强大韧性和蓬勃生机坚定了凯傲集团的信心，将持续植根中国，积极把握机遇，通过本土创新与合作，在新能源、数字化和自动化方面持续发力，为中国用户提供更丰富多元的企业内部物流解决方案，共创全新未来。

“给世界带来新机遇”

德国柏林东北部的一个太阳能公园里，晶莹的光伏板整齐排列，而维持着这个太阳能公园稳定高效运转的重要设备逆变器的供应商是一家中国企业。将“制造”提升为“智造”，降低对化石燃料的依赖、促进可持续发展，许许多多像逆变器这样的中国产品正悄然推动着世界经济的绿色转型。

“中国发展新质生产力符合世界利益。”埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米重点关注到习近平总书记关于“加大创新力度，培育壮大新兴产业”的论述。他指出，中国不断取得重要创新成果，推动世界科技进步。

对于习近平总书记强调的“塑造更高水平开放型经济新优势”，纳米比亚贸工部执行主任西孔戈·海汉博感触颇深。他认为，正是长期秉持的开放姿态，成就了中国在电动汽车、航空航天等领域的创新。期待纳中未来加强新能源等方面合作，助力纳米比亚早日实现工业化目标。

联合国环境规划署可持续交通部门负责人罗布·德容表示，中国已成为全球电气化进程的重要参与者，中国电动车技术在世界范围处于领先位置，希望中国发展新质生产力的举措可以帮助全球南方国家共享中国绿色技术。

新加坡南洋理工大学南洋商学院高级讲师闫黎认为，新质生产力利用科技赋能，推动新兴产业和未来产业的发展。中国如今已在新能源开发、新能源汽车制造、智能汽车制造等领域处于全球领先地位，发展潜力巨大，这也将为发展中国家带来启发。

印度尼西亚是世界上生产新能源汽车电池所需镍矿储量最多的国家。印尼战略与国际问题研究中心中国问题专家韦罗妮卡·萨拉斯瓦蒂指出，不少中国矿业企业和新能源车企已通过直接投资、本土化生产等方式，助力印尼提高工业化水平、增加就业。“中国发展新质生产力将为包括印尼在内的许多国家带来巨大机遇。”

巴西商业领袖组织中国区首席执行官小若泽·卢斯认为，更高水平的对外开放将为中国发展新质生产力提供强有力支持。“我曾多次参加上海进博会，中国在制造业、清洁能源、电子商务等领域的创新能力不仅促进了本国经济增长，也有助于与世界协同发展。”他认为，更高水平开放型经济将助力中国在新兴产业领域与世界携手共进。

“中国发展新质生产力将进一步提升中国对外开放的质量。”哥伦比亚对外大学国际关系专家戴维·卡斯特里利翁说，发展新质生产力将使中国进口需求更加多样化，这将对中国的全球伙伴产生倍数效应，助力发掘发展中国家新的经济发展潜力。

“通过鼓励发展数字经济、智能制造和可持续能源等新兴产业，中国将为增强全球经济韧性作出贡献。”中欧数字协会主席路易吉·甘巴尔代拉看好中国发展新质生产力对全球发展的积极促进作用。他说，中国举措将为其他国家提供更多参与新兴产业的机遇，为全球技术进步营造良好合作氛围。

（综合新华社驻外记者报道；执笔记者：王雅楠 何梦舒 常天童）

（新华社北京3月6日电）

(责编：杨曦、陈键)

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