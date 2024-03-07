原标题：一波激励政策“来袭” 科技创新更加利好

科技日报北京3月6日电 （记者刘园园）“2018年—2023年，全国财政科技支出从8327亿元增长到10823亿元，增长了30%。2024年中央本级科技支出继续加力，增幅达到10%，更好支持科技自立自强。”在3月6日举行的十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，财政部部长蓝佛安说。

此次记者会，提到不少科技创新的利好政策。蓝佛安表示，在落实好去年延续和优化的税费优惠政策基础上，今年将有针对性地研究出台结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。

政府工作报告提出，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

“初步考虑，将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。”国家发展改革委主任郑栅洁解释道，这些领域潜在建设需求巨大、投入周期长，现有资金渠道难以充分满足需求，亟须加大支持力度。

“我们将设立科技创新和技术改造再贷款，继续实施支持碳减排再贷款，发挥好结构性货币政策工具的激励带动作用，引导金融机构科学评估风险，约束对产能过剩行业的融资供给，更有针对性地满足合理消费融资需求。”中国人民银行行长潘功胜表示，将进一步提升货币政策对促进经济结构调整、转型升级、新旧动能转换的效能。

潘功胜还谈到，下一步，中国人民银行将加强与科技、环保等行业管理部门的协同合作，进一步增强金融支持力度、可持续性和专业化水平。比如，深入开展科技、绿色、中小微企业等金融服务能力提升工程，提升金融服务的能力、适配性和普惠性。增强金融机构对科技型企业的风险评估能力，丰富适应高新技术领域特点的金融产品，构建覆盖科技型企业全生命周期的金融服务体系。推动金融机构绿色信贷、绿色债券等产品持续增长，不断加大对新能源、绿色低碳转型等重点领域的资金投入。

(责编：杨曦、陈键)

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