侯捷宁 寇佳丽

原标题：新质生产力是“双轮驱动”下的生产力变革

今年全国两会上，“新质生产力”成为热议话题之一。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年。“新质生产力”在这一年提出，意义深远。

全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩对《证券日报》记者表示，从内部看，2023年我国经济进入新旧动能转换的“深水区”，从高速增长阶段进入高质量发展阶段。为适应高质量发展阶段质量第一、效益优先的要求，必须改变过去传统生产力条件下依靠大量资源投入、高度消耗的发展方式，由不可持续性向可持续性转变，由粗放型向集约型转变。从外部看，全球经济面临高通胀、低增长困境，地缘政治风险犹存，以美国为主的西方国家对华脱钩风险依然存在。

“为了应对这些挑战，要从生产力上找答案。”田轩说，加快形成新质生产力，既是我国应对当前发展问题的新思考，也是对于全球可持续发展未来的新创见。

新质生产力的提出恰逢其时。新技术的变革在不同领域催生了新的发展动能，带来了各个领域的变革。

传统产业升级与未来产业谋划并重

新质生产力的提出，为新时代新征程加快科技创新、推动高质量发展提供了科学指引。

全国人大代表、香港再出发大联盟总主任黄冰芬在接受《证券日报》记者采访时表示，新质生产力是在科技创新和技术进步的推动下，以信息技术、数字化、自动化和智能化等新兴技术为核心的生产力形态，其内在要求和着力点，在于“创、新、智、优”。在新质生产力理念的指引下，传统生产方式、组织将加快转型升级，经济结构会持续优化。

“新质生产力既是传统产业的升级改造，也是战略性新兴产业的培育壮大和未来产业的前瞻谋划。”全国人大代表，海信集团控股股份有限公司党委书记、董事长贾少谦在接受《证券日报》记者采访时表示，新质生产力能够有力推动传统产业高端化、智能化、绿色化发展，提升当前生产力发展水平；同时，新一代信息技术等战略性新兴产业和人形机器人等未来产业已经成为发展新质生产力的主阵地。

贾少谦进一步分析称，形成新质生产力的关键是以科技创新推动产业创新。企业是科技创新的主体，坚持科技创新引领、加快形成新质生产力时不我待。海信将继续强化科技创新，以大企业的担当、奋进者的姿态，在高质量发展上有新作为、出新成果。

新质生产力虽然喜“新”却并不厌“旧”。田轩认为，发展新质生产力要求积极培育新兴产业和未来产业，但这并不意味着对旧动能和传统产业的全面否定和抛弃。在新质生产力的发展过程中，传统产业仍有转型升级的需求和空间，新旧动能的转换是一个先立后破、循序渐进的过程。由此看来，新质生产力是“双轮驱动”下的生产力变革。

用金融“组合拳”激励企业技术创新

发挥好金融的“加速器”“润滑剂”作用，加大对科技创新的金融支持力度，是助力发展新质生产力的重要一环。

田轩表示，新质生产力以创新为根本，要利用金融力量激活创新动能，需要用一整套“组合拳”去激励企业技术创新。

他进一步解释称，从客观上看，我国目前的金融供给结构仍以间接融资为主，呈现出服务科技创新效能不足以及堵点、瓶颈较多等问题，金融服务科技创新的体制机制仍需进一步优化完善。首先，可从政策供给端营造稳定、连续、精准的投融资生态；其次，继续完善多层次市场体系建设；再次，扶持培育更为积极的创投市场。

同时，要优化间接融资机制。大力推进社会信用体系建设，加强信用监管，建立事前信用承诺、事中信用分级分类监管、事后信用惩戒的监管机制，从根本上化解银企信息不对称、信用机制不健全等导致的中小企业融资难融资贵问题。商业银行应强化自身产品创新，结合新经济企业发展特点，根据科创企业发展阶段，在授信、期限、额度、模式上进行分层差异化设计，不断创新丰富支持新经济企业的信贷产品体系。

此外，要加强债券市场化机制改革。提高对中小微企业增信支持，简化发行注册流程，支持更多科技型企业通过发行债券获得持续的中长期融资。创新债券融资工具，丰富多样化的债券融资产品，推动发展高收益债券市场，加快资产证券化发展，重点支持科技创新型中小微企业债券融资。

(责编：杨曦、陈键)

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