人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

房地产平稳健康发展需从三大方向发力

王丽新
2024年03月07日08:52 | 来源：证券日报
小字号

原标题：房地产平稳健康发展需从三大方向发力

2024年GDP增长目标设定在5%左右，显示出中国经济增长韧性强的底色和对未来发展的信心。作为国民经济的支柱性产业，2024年房地产行业仍需顶住压力，积极付诸行动，为稳定全国经济作出更大贡献。

在笔者看来，在适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化的格局下，标本兼治化解风险、满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求、加快构建房地产发展新模式，将是2024年房地产行业发展的三大聚焦点，亦是重点发力方向。

满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，为释放需求带来更大空间。在“加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度”的任务目标之下，今年政府工作报告还提及满足“多样化改善性住房需求”，首提“多样化”，将为政策优化方向和市场企稳回升带来更大空间。

一方面，对住房需求的辨识与定位，往往关乎支持性政策实施方向、尺度、范围，动用哪些工具箱等细则，更关乎政策落地后的有效性。当下，住房市场需求已经从“有没有”转向“好不好”阶段，从城市人口增长、改善和更新的现状出发，居民对住房已展现出多样化需求，这是新增市场，值得房企去研发新产品和服务，先破后立锚定新经营模式。另一方面，满足居民多样化改善性住房需求需以市场为主，各地仍要注重“因城施策”，在“人房地钱”的要素配置上多做文章，以期实现市场化良性循环。

标本兼治化解房地产风险，为改善行业融资环境带来更大确定性。当前来看，化解房地产风险是2024年“稳妥处置风险隐患”工作的重中之重，一视同仁支持不同所有制房企合理融资需求则是重要发力点。

在化解房企风险方面，相关部门先后动用了“金融十六条”、“三支箭”、房地产专项纾困基金、保交楼贷款支持计划以及融资“白名单”制等工具，逐步改善行业融资环境。今年以来，城市融资协调机制更是加速运转。根据住建部通报数据，截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。

不难看出，从企业融资“白名单”转变至项目融资“白名单”，可谓一场“及时雨”，已成为支持房企融资的主要方式之一，且将加快行业风险出清进程。首先，商业银行可以更精确地识别项目质地，降低信贷风险；其次，可解部分项目的燃眉之急，为保交楼保驾护航，为市场长期发展注入信心；第三，出险房企旗下不少项目入围，有望引入融资活水精准滴灌，助力经营回归正轨。

加快构建房地产发展新模式，为房地产市场健康发展注入新动能。自2021年中央经济工作会议首次提出“探索新的发展模式”以来，近两年对新发展模式的探索持续深化，内涵也已逐渐清晰。

从行业长期发展来看，预售制度改革、完善住房保障体系、租购并举以及土地管理制度改革、完善金融财税配套制度等是房地产发展新模式的重要方向。于实操层面而言，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”是落实房地产发展新模式的重要抓手，也是稳定房地产市场的长效机制和重要切入点。

若从房地产企业创新发展模式出发，轻重并举是重要方向，加码布局存量市场的运营服务业务，是新赛道也是新出路，代建、物业服务、商业运营、长租公寓等方面具备发展空间。综合来看，地产下半场，开发商要围绕细分赛道、高品质的居住服务需求练内功，建立从开发建设到维护使用的全生命周期服务模式。如此一来，亦有望为房地产行业及相关产业链健康发展注入稳定剂和新动能。

总体而言，作为国民经济的支柱性产业，房地产行业要凝心聚力推动高质量发展。展望未来，城市发展及服务永不会落幕，只要看准前路，砥砺前行，行业平稳健康发展可期。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
春耕春播正当时 做好防范守稳“粮袋子”“菜篮子”“果盘子”
　　
代表委员热议人工智能发展：加快标准建设 厚植创新沃土
　　人民网北京3月6日电 （记者乔雪峰）今年全国两会期间，快速发展的人工智能成为热点话题。围绕人工智能领域抢抓机遇、弥补短板、防范风险，多位全国人大代表、全国政协委员提出了建议。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部