王丽新

原标题：房地产平稳健康发展需从三大方向发力

2024年GDP增长目标设定在5%左右，显示出中国经济增长韧性强的底色和对未来发展的信心。作为国民经济的支柱性产业，2024年房地产行业仍需顶住压力，积极付诸行动，为稳定全国经济作出更大贡献。

在笔者看来，在适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化的格局下，标本兼治化解风险、满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求、加快构建房地产发展新模式，将是2024年房地产行业发展的三大聚焦点，亦是重点发力方向。

满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求，为释放需求带来更大空间。在“加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度”的任务目标之下，今年政府工作报告还提及满足“多样化改善性住房需求”，首提“多样化”，将为政策优化方向和市场企稳回升带来更大空间。

一方面，对住房需求的辨识与定位，往往关乎支持性政策实施方向、尺度、范围，动用哪些工具箱等细则，更关乎政策落地后的有效性。当下，住房市场需求已经从“有没有”转向“好不好”阶段，从城市人口增长、改善和更新的现状出发，居民对住房已展现出多样化需求，这是新增市场，值得房企去研发新产品和服务，先破后立锚定新经营模式。另一方面，满足居民多样化改善性住房需求需以市场为主，各地仍要注重“因城施策”，在“人房地钱”的要素配置上多做文章，以期实现市场化良性循环。

标本兼治化解房地产风险，为改善行业融资环境带来更大确定性。当前来看，化解房地产风险是2024年“稳妥处置风险隐患”工作的重中之重，一视同仁支持不同所有制房企合理融资需求则是重要发力点。

在化解房企风险方面，相关部门先后动用了“金融十六条”、“三支箭”、房地产专项纾困基金、保交楼贷款支持计划以及融资“白名单”制等工具，逐步改善行业融资环境。今年以来，城市融资协调机制更是加速运转。根据住建部通报数据，截至2月28日，全国31个省份276个城市已建立城市融资协调机制，共提出房地产项目约6000个，商业银行快速进行项目筛选，审批通过贷款超2000亿元。

不难看出，从企业融资“白名单”转变至项目融资“白名单”，可谓一场“及时雨”，已成为支持房企融资的主要方式之一，且将加快行业风险出清进程。首先，商业银行可以更精确地识别项目质地，降低信贷风险；其次，可解部分项目的燃眉之急，为保交楼保驾护航，为市场长期发展注入信心；第三，出险房企旗下不少项目入围，有望引入融资活水精准滴灌，助力经营回归正轨。

加快构建房地产发展新模式，为房地产市场健康发展注入新动能。自2021年中央经济工作会议首次提出“探索新的发展模式”以来，近两年对新发展模式的探索持续深化，内涵也已逐渐清晰。

从行业长期发展来看，预售制度改革、完善住房保障体系、租购并举以及土地管理制度改革、完善金融财税配套制度等是房地产发展新模式的重要方向。于实操层面而言，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造“三大工程”是落实房地产发展新模式的重要抓手，也是稳定房地产市场的长效机制和重要切入点。

若从房地产企业创新发展模式出发，轻重并举是重要方向，加码布局存量市场的运营服务业务，是新赛道也是新出路，代建、物业服务、商业运营、长租公寓等方面具备发展空间。综合来看，地产下半场，开发商要围绕细分赛道、高品质的居住服务需求练内功，建立从开发建设到维护使用的全生命周期服务模式。如此一来，亦有望为房地产行业及相关产业链健康发展注入稳定剂和新动能。

总体而言，作为国民经济的支柱性产业，房地产行业要凝心聚力推动高质量发展。展望未来，城市发展及服务永不会落幕，只要看准前路，砥砺前行，行业平稳健康发展可期。

(责编：杨曦、陈键)

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