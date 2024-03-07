闫立良

原标题：精准施策 让消费引擎动力澎湃

3月5日上午，国务院总理李强在政府工作报告中提出2024年政府工作任务，其中第三项是“着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环”，“促进消费稳定增长”成为重要推手之一。

消费是拉动经济增长的重要引擎。国家统计局局长康义今年1月份在介绍2023年国民经济运行情况时表示，去年服务业和消费的经济增长主引擎作用更加凸显，最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%，比上年提高43.1个百分点。

当前，我国居民消费正处于消费升级的重要阶段，其特点是从量的满足转向质的提升，从商品消费为主转向商品和服务消费并重。今年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，激发消费潜能对实现今年发展预期目标至关重要。

笔者认为，促进消费稳定增长需要重点做好以下三方面工作：

首先，增加收入让居民“敢”消费。

在居民收入方面，今年政府工作报告提出的预期目标是“居民收入增长和经济增长同步”，具体举措包括城乡居民基础养老金月最低标准提高20元，继续提高退休人员基本养老金，完善养老保险全国统筹。

从去年居民收入增长情况来看，今年的预期目标是有根有据的。2023年，全国居民人均可支配收入比上年实际增长6.1%，而去年国内生产总值同比增长5.2%，居民收入增长超过了经济增长的速度。

2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，经济回升向好、长期向好的基本趋势将在今年得到进一步巩固，居民收入增长有保障。此外，政策性生活补贴、转移性收入、社会救助和补贴也是部分居民收入增长的一个途径，居民税收方面的改革红利也将持续释放。

这些因素共同构成了居民收入稳定增长的信心和底气，也是居民敢于消费的重要因素之一。

其次，优化供给让居民“肯”消费。

在消费升级时期，只要供给方找准居民的痛点、买点，就能在市场竞争中占得先机。这从去年以来消费市场的变化就能管窥一二。

去年消费市场的整体情况可谓亮点纷呈，数字消费、绿色消费、健康消费、文旅消费等快速发展，智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货潮品等消费热点不断升温。

今年开年“火出圈”的冰雪旅游、冰雪运动是去年新型消费的延续和拓展。今年春节假期，哈尔滨市实现旅游总收入164.2亿元，按可比口径同比增长235.4%。这既是居民消费结构转化的一个缩影，也展现了内需的潜力。

因此，今年政府工作报告提出要“培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点”，正是响应市场需求的重要举措。

今后一段时期，供给端的优化，新产品、新服务的不断涌现，将是刺激居民肯消费的重要推手。

第三，改善环境让居民“愿”消费。

收入增加让居民敢于消费，供给优化让居民肯为产品、服务付费，而消费环境的改善则有助于提高居民的消费便利，提升消费意愿。

在改善、优化消费环境方面，相关部门做了大量工作，概括起来有两点：一是在城市继续推动国际消费中心城市培育建设，逐步完善城市商业体系，不断提升城市的消费能级；二是在农村深入实施县域商业三年行动，补齐商业短板、畅通流通网络，持续释放农村的消费潜力。

此外，3月1日国务院常务会议审议通过的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将在汽车、家电等高质量消费品领域形成更新换代规模效应。从之前消费品以旧换新的活动看，财税、金融政策的支持会保持一定力度，商家会推出促销活动，消费环境也将进一步得到改善。

居民的消费活动，在一定程度上会受到环境的影响，市场环境友好，消费者就会心甘情愿的掏钱付账。

综上所述，我们对2024年消费形势保持乐观，消费引擎也将持续为经济增长提供澎湃动力。

(责编：杨曦、陈键)

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