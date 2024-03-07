人民网北京3月7日电 （记者李栋）近日，农业农村部召开全国糖料生产提质降本增效推进会，交流推进糖料生产提质增效经验做法，分析产业面临的形势任务，部署推进糖料产业高质量发展重点工作。

农业农村部种植业管理司相关负责人表示，对标糖料产业高质量发展要求，须以提质降本增效为主线，统筹抓好甘蔗和甜菜两大品种生产，加快破解关键品种、脱毒种苗、全程机械化等瓶颈制约，大力推广良田、良种、良法、良机、良制“五良”集成组装的综合性措施，探索建立更加稳定的利益联结机制，切实提升糖料产业质量效益和竞争力。

广西是我国蔗糖主产区，全国每三勺糖，就有两勺来自广西。数据显示：2023年糖料蔗种植面积稳定在1100万亩以上，食糖产量稳定在600万吨左右，面积和产量连续33个榨季位居全国第一位。

广西壮族自治区农业农村厅厅长黄智宇介绍，通过实施现代特色农业“尖锋”行动，在科技攻关、种业振兴、技术革新上取得了重大突破。当前，已建成6个高效机收糖料蔗生产全程机械化示范基地，有效夯实了广西在全国“糖罐子”的地位。

守好“糖罐子”，责任不只在广西。“聚焦重点难点，加快推进糖料生产须提质降本增效。”农业农村部相关负责人表示，要压实责任与强化支持并举，建设好糖料蔗生产保护区，努力拓展增量空间，千方百计稳定糖料面积。此外，要夯实基础与集成技术并举，在推动“地适应机”“机适应地”、农机农艺融合方面下功夫，加快提升糖料生产全程机械化水平。

向农业强国阔步迈进，科技创新是关键变量。该负责人介绍，要通过选育一批自主可控的突破性品种，加快商品化脱毒种苗推广，努力释放良种增产潜力，并大力推广化肥减施增效技术，积极推行病虫害统防统治和绿色防控，加强蔗叶等废弃物资源化利用。

产业振兴是乡村振兴的重中之重，一头连着农村的发展，一头连着群众的幸福生活。“积极培育新型生产经营主体，发展社会化服务，发挥糖企作用，探索建立更加稳定的利益联结机制，让广大蔗农共享发展成果。”该负责人说。

(责编：乔业琼、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经