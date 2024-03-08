王镜茹

原标题：产业链频传利好 人形机器人概念再获热捧

近日，人形机器人再次站上风口。截至3月7日收盘，“人形机器人第一股”优必选报204港元/股，两个交易日盘中累计最大涨幅超过了200%。

优必选主要从事智能服务机器人及智能服务机器人解决方案的设计、生产、商业化、销售及研发。前不久，该公司工业版人形机器人Walker S刚刚实现了在新能源汽车工厂的首次实训。

优必选的爆发，带动相关产业链上市公司股价异动。3月7日，优德精密、合力泰、天奇股份等多股涨停。

业内人士认为，新质生产力特别强调“原创性”和“颠覆性”，在此基础上，凭借“AI+高端制造”，人形机器人还有望打通工业、商用、家用等多场景，成为经济发展的新引擎。

零部件价值凸显

传感器、减速器等是人形机器人不可或缺的核心零部件。目前，国内已有多家上市公司加码布局相关领域，抢占发展先机。

科创板上市公司奥比中光主营3D视觉传感器。《证券日报》记者获悉，该公司已与优必选在服务机器人、人形机器人等领域建立合作，且其产品正是优必选Walker S感知三维世界的关键所在。

奥比中光称，公司提供的3D视觉传感器可模拟人类眼睛的功能，全面感知空间环境状况，精准获取环境深度信息，实时建立规划路线，为机器人提供更为准确的导航与路径规划、环境感知、物体识别与抓取等能力。“公司为不同种类人形机器人适配相应的视觉感知方案，亦与达闼科技、智元机器人等企业达成业务合作。”

在人形机器人商业化的大趋势下，类似奥比中光的国产高性价比零部件企业优势日益凸显。

汇川技术是一家专注于工业自动化和新能源领域的科技公司，业务涵盖工业机器人、新能源汽车、电梯、变频器等多个领域。汇川技术曾发布业绩预告称，预计2023年全年营收289.9亿元至310.61亿元，同比增长26%至35%。

2月23日至3月1日，汇川技术共计接待了超200位机构人员调研。汇川技术称，正大力拓宽六轴机器人的产品及应用，小负载六轴机器人已经实现大批量销售，中大负载六轴机器人进入小批量应用。未来机器替代人的趋势会越来越明显，随着工业机器人成本的降低，以及发展得更加柔性化、智能化，应用领域也会大大拓宽。

止于至善投资总经理何理对《证券日报》记者表示：“行业发展初期，进入头部机器人企业供应链环节的硬件公司有望抢先获得发展机遇。此外，对于在传统领域具有深厚积累且处于行业领先地位的零部件生产商，人形机器人贡献的业绩有望成为其长期增长的第二曲线。”

产业化前景广阔

“因能模仿人类形态和行为，执行复杂任务，提供更加人性化的服务，人形机器人产业化前景是非常广阔的，应用领域包括但不限于家庭服务、医疗保健、紧急救援、娱乐、教育和制造业等。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛说。

近年来，我国陆续出台多项政策支持人形机器人产业发展。2024年1月29日，工信部等7部门更是联合印发了《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，其中特别提及突破人形机器人关键技术，如高转矩密度伺服电机、高动态运动规划与控制、仿生感知与认知、智能灵巧手、电子皮肤等。

对此，郭涛表示：“人形机器人的技术在不断进步，包括机械设计、传感器、执行器、控制系统、人工智能算法等。随着技术的成熟和利好的持续释放，人形机器人性能有望在2024年实现质的飞跃。不过，相关企业仍会面临核心技术成熟度低、研发和生产成本高、安全与伦理问题等行业痛点。”

(责编：杨曦、陈键)

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