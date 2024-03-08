人民网北京3月8日电 （记者罗知之）2024年3月7日，国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》）。日前，中国人民银行有关负责人就《意见》回答了记者提问时指出，要更好保障消费者支付选择权，规模以上的大型商圈、旅游景区、文娱场所、酒店住宿等重点场所必须支持移动支付、银行卡、现金等多样化支付方式。

该负责人介绍，《意见》提出了六大任务：一是切实改善银行卡受理环境，满足老年人、外籍来华人员等群体“食、住、行、游、购、娱、医”等场景银行卡支付需求。二是坚持现金兜底定位，持续优化现金使用环境，不断提升外币兑换和现金服务水平。三是进一步提升移动支付便利性，鼓励银行、支付机构和清算机构合作，做好适老化、国际化等服务安排。四是更好保障消费者支付选择权，规模以上的大型商圈、旅游景区、文娱场所、酒店住宿等重点场所必须支持移动支付、银行卡、现金等多样化支付方式。五是优化开户服务流程，合理实施账户分类分级管理，紧盯重点地区、重点网点、重点业务环节，完善开户配套措施，不断提升账户服务水平。六是综合运用多种方式和渠道，持续加强支付服务宣传推广。

“优化支付服务是一项系统工程，需多方面综合施策、共同发力。《意见》对进一步优化支付服务、提升支付便利性作出制度性安排，为进一步优化营商环境、促进高质量发展和高水平对外开放提供支撑。”该负责人强调。

(责编：罗知之、高雷)

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