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市场监管总局：继续加大对行政性垄断的监管执法力度

2024年03月08日14:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月8日电 （记者杨曦）3月8日，国家市场监督管理总局局长罗文在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上表示，今年将进一步完善公平竞争制度规则，深入开展市场分割、地方保护突出问题的专项整治。

罗文进一步介绍，重点将从以下几个方面着手开展工作：

一是推动公平竞争审查条例出台。在总结前期工作的基础上，市场监管总局起草了条例草案，目的是为了进一步优化审查机制，完善审查标准，增强和提升制度权威。下一步将积极配合有关部门加快立法进程，推动条例尽快出台，有效发挥公平竞争审查制度的事前规范作用。

二是推动企业跨区域迁移和经营便利化。目前正在修订企业法人登记有关制度，在这次修订中，将明确企业异地迁移可以直接到迁入地办理变更登记，对登记提交材料的标准、程序和时限进行统一规范，加快推动企业异地迁移，实现全程网上办理。同时也将积极探索，将迁移申请、调档、登记等多个环节整合为迁移变更登记一个环节，真正实现一次申请、一次办结，切实提高监管服务水平。

三是坚决纠正利用隐形壁垒实施地方保护行为。针对现在有不少企业反映，有的地方利用信用评价地方标准构筑新的隐性壁垒行为。对此将加大规范清理力度，一方面推动企业信息公示暂行条例的修订实施，全面强化信用、信息共享共用，着力推进企业信用评价公平统一。另一方面，也将深入开展地方标准专项梳理排查，进一步规范地方标准的制定和应用，目的在于严格禁止利用地方标准实施妨碍商品要素自由流通的行为。

四是继续加大对行政性垄断的监管执法力度，针对不少地方限定交易，限制企业参加招投标的不正当竞争行为，将进一步加大监管执法力度，及时回应经营主体关切，同时也将加大案件的公开曝光力度，强化行政建议和执法约谈，大力纠治不当市场干预行为，真正的为经营主体的发展创造广阔空间，尤其是公平竞争舞台。

(责编：杨曦、吕骞)
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