农业银行积极贯彻落实《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》
3月7日，《国务院办公厅关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》（以下简称《意见》）正式发布，为便利老年人、外籍来华人员等群体的支付体验提供了重要而具体的指引。
对此，农业银行个人金融部相关负责人表示，《意见》中心明确，原则清晰，牢牢把握四个坚持。同时，《意见》路线精准，举措扎实，深入把握老年人、外籍来华人员支付不便问题的根源，针对改善银行卡受理环境、改善现金使用环境、优化移动支付适老化国际化水平、保障消费者支付选择权、优化开户流程、加强宣传推广等六大方面规划了切实优化支付服务的路线图。
据介绍，长期以来，农业银行坚持人民金融的立场，在人民银行指导下，扎实做好老年人、外籍来华人员的支付服务水平提升工作。
在适老化服务方面，网点配备各类无障碍设施，简化业务流程并提供优先服务，便利老年人来行办理业务；为行动不便老年人提供全年超10万次的上门服务；完成手机银行及自助设备大字版改造升级，切实助力老年人跨越“数字鸿沟”。
在境外银行卡受理方面，支持国际、国内多品牌、多渠道外卡交易受理，收单商户各外卡品牌境内受理市场份额位居同业前列。
在现金支付方面，强化人民币零钞和外币现钞的供应管理，有资质的网点支持多币种兑换；重点区域自动取款机（ATM）支持外籍人员持境外借记卡支取人民币现金。
在账户服务方面，坚持简化流程、便利审核原则，方便符合条件的外籍人员在境内网点开立人民币结算账户。
在宣传培训方面，制作面向外籍人员的支付业务办理指南并在重点区域网点布放，相关培训开展至网点一级，覆盖全国所有分行。
该负责人还提出，农业银行将深入践行金融工作的政治性、人民性，积极投入资源，加强各方合作，在银行卡受理环境、现金支付环境、适老化服务、账户开立、宣传培训等重点领域持续破难点、通堵点，为优化支付服务，改善民生福祉，助力高水平对外开放和金融强国建设贡献更大力量。
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