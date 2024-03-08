人民网北京3月8日电 （记者杨曦）3月8日，国家市场监督管理总局局长罗文在十四届全国人大二次会议第二场“部长通道”上表示，2023年，我国制造业质量竞争力指数达到85.21，新批准发布国家标准2902项，主要消费品和国际标准一致性程度达到96%，标志着我国质量和标准化工作迈上了一个新的台阶。

下一步，罗文介绍，在质量支撑方面，今年重点抓好三件事情：一是遴选一批质量强国建设领军企业，充分发挥质量在促进企业做大做强中的作用。将重点在信息通信、新能源汽车等领域，遴选一批质量强国建设领军企业，组织召开质量强企经验交流现场推进会，让更多的企业向领军企业学习，加强全面质量管理，推进质量技术攻关，坚定不移地走好以质取胜的发展道路。二是启动一批质量强链标志性项目，充分发挥质量在支撑产业建圈强链中的作用。将围绕集成电路、量子信息等重点产业，启动一批质量强链标志性项目，综合运用计量、标准、检验检测、认证认可等质量工具，着力推动我国产业链供应链质量联动提升。三是培育一批质量强县、强区、强镇，充分发挥质量在推动城市可持续发展中的作用。将探索建立县域质量发展水平综合评价指标体系，大力支持各地通过发挥本地优势，完善质量促进政策措施，培育一批质量强县、强区、强镇，着力打造区域质量发展新优势。

在标准引领方面，罗文表示，将重点抓好以下三方面工作：一是发挥标准在推动大规模设备更新和消费品以旧换新中的牵引作用。将结合实际提高一批技术、能耗、排放标准，加强关键和新兴技术领域标准研制，推动淘汰落后产能。同时将进一步提高汽车、家电等大宗消费品标准水平，更好地满足人民群众对美好生活的需要。二是发挥标准在扩大高水平对外开放中的保障作用。将稳步扩大标准制度型开放，支持外商投资企业依法平等参与标准制定工作，也将积极参与国际标准化活动，持续贡献更多的中国方案和中国智慧。三是发挥标准在支撑产业稳链中的基础作用。将聚焦工业机器人、北斗规模应用等重点产业链，实施一批标准稳链标志性项目，加快研制关键环节技术标准，进一步推动自主研发、自主技术向自主标准转化，不断健全完善我国标准体系，切实提升我国产业链供应链韧性和竞争力。

(责编：杨曦、吕骞)

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