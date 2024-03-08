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东航C919执飞第三条定期航线“沪陕快线”

2024年03月08日15:41 | 来源：新华网
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　　3月8日8时40分许，东航C919客机执行MU2152航班，搭载153名旅客，从上海虹桥国际机场飞往西安咸阳国际机场。这是东航C919执飞的第三条定期商业航线——“上海虹桥-西安咸阳”。

　　按照计划，东航C919客机每天将在上海虹桥-西安航线上执行2个往返航段。当天，东航全部5架C919都将执飞重要航线航班，除上海虹桥往返西安咸阳外，还有上海虹桥往返成都天府、上海虹桥往返北京大兴的多个航班。

　　西安是东航航线网络的重要枢纽之一。“沪陕快线”已经成为东航打造的精品航线。东航C919在投入商业运行前的验证飞行阶段，就已多次飞抵西安，各方全流程服务保障能力得到充分检验，为C919顺利投入西安航线的商业运营打下坚实基础。C919投入该航线后，将方便更多中外旅客体验C919。

　　自2023年5月28日东航首架C919开启商业运行至2024年2月29日，东航的C919机队共累计完成商业飞行时间超3272小时、执行商业航班1131班、承运旅客超14.5万人次。

　　2024年，东航将按计划继续从中国商飞公司接收C919飞机，持续扩大国产大飞机运营规模和航线覆盖。（记者贾远琨）

(责编：胡永秋、卫嘉)
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