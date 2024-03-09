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严打重处“忽悠团” 农业农村部等七部门部署加强春耕备耕农资打假工作

2024年03月09日09:04 | 来源：人民网
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人民网北京3月9日电 （记者李栋）当前正值春耕备耕关键时期，各地各部门正加大力度备肥备药，确保春耕农资货源充足。为促进农资市场健康发展，农业农村部、国家市场监督管理总局等七部门近日研究部署进一步加强农资打假新措施新办法，旨在严厉打击制售假冒伪劣行为，净化农资市场，维护农民权益。

“农业农村部已派出10个调研指导组分赴地方开展农资打假工作调研，深挖农资‘忽悠团’、网络非法售种等违法犯罪行为特点，组织各地围绕春耕备耕急需的种子、肥料、农药开展大排查，及时发现问题隐患和薄弱环节，采取针对性的治理措施，切实保障春耕生产。”相关负责人介绍。

据悉，国家市场监督管理总局要求各地将化肥产品纳入民生领域“铁拳”专项执法行动，深挖彻查化肥等农资产品质量违法案件。公安部部署深入开展重点地区农资打假行动等有关工作，指导各地公安机关加大假劣农资案件侦破力度。

此外，最高人民检察院部署开展“检护质量安全2024”专项行动，从严打击生产、销售伪劣农资犯罪。最高人民法院加大审判力度，依法从严惩处，形成震慑。中华全国供销合作总社指导供销合作社系统农资企业进一步健全完善农资质量管理制度，防范假冒伪劣农资商品流入市场。

(责编：罗知之、高雷)
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