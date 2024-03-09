中国太平：大力发展“绿色金融” 积极服务实体经济
去年年底召开的中央金融工作会议指出要“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，为推进金融高质量发展指明了方向。中国太平保险集团有限公司（以下简称“中国太平”）深入贯彻新发展理念，大力发展绿色金融，取得积极成效。
据介绍，中国太平通过设立“绿色保险创新实验室”，创新开发碳交易损失保险、碳配额质押贷款保证保险、清洁能源发电收入补偿保险、海洋碳汇指数保险等产品，助力国家碳达峰碳中和，2023年绿色保险保费收入同比增长40.9%，连续两次上榜《财富》中国ESG影响力榜单。旗下太平财险积极开展生态林业保险业务和林业碳汇指数保险，在山东烟台开展海洋碳汇指数保险，为304.7万亩贝类养殖海域提供风险保障2437.3万元。碳交易损失保险荣获深圳绿色金融协会颁发的金融创新产品奖。太平再保险（中国）继续参与人保海上风电合约业务，独家支持安盛天平的新能源车险业务。
中国太平初步完成绿色投资标准及ESG投资量化评价体系搭建。旗下太平资产制定“ESG评价体系+负面筛选”的投资策略，明确股票投资ESG评价体系；推进绿色投资项目“国家电投-广东公司新能源基础设施投资碳中和绿色资产支持专项计划（类REITs）”成功落地，该项目是截至发行时全市场规模最大的新能源类REITs。太平资本正式运行ESG投资评价体系，在投资决策全流程中融入ESG理念。太平石化金租充分发挥产融优势，向江南造船订造2艘17.5万方大型液化天然气船，为国家能源运输安全提供支撑保障。
中国太平方面表示，下一步，中国太平将积极为推动新型能源体系建设和能源企业转型提供金融服务和风险保障，为确保国家能源安全、助力碳达峰碳中和形成有力支撑，重点拓宽绿色保险保障面，提升新能源车险定价能力和业务品质，积极开展绿色投资。深化巨灾风险研究，重点围绕粤港澳大湾区、京津冀、长三角主要城市拓展巨灾保险业务，提升巨灾保障和服务能力。
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