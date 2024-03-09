原标题：交通银行持续深化医疗付费“一件事”让就医更便捷

医疗卫生健康事业是事关人民群众健康福祉的重大民生工程。作为国有大行，交通银行始终践行“金融为民”，以人民群众高效实现医疗付费“一件事”为目标，量身定制“信用就医”金融服务方案，以“先诊疗后付费、住院免押金”的方式，切实减少患者就医排队付费的时间消耗，减轻困难群众就医费用负担。截至2024年1月末，交通银行已在全国84个城市上线“信用就医”，覆盖医疗机构近千家，与上海、北京、广州、深圳、珠海、厦门、大连、昆明等20余地政府部门建立合作，共同推广“信用就医”服务。

推广过程中，交通银行始终坚持金融工作的政治性、人民性，切实解决人民群众急难愁盼的突出问题。

为有效解决群众看病时的排队难题，交通银行通过重塑医疗付费流程、整合业务环节，帮助患者避免多次付费，减少等待时间，有效解决排队难题。

为保障困难群众就医，交通银行“信用就医”有效化解“手中无钱难住院”，实现“没钱也可先救治”，不仅申请通过率高，而且利率远低于传统信贷产品，并提供免息期和延期、分期还款等功能，更好满足广大人民群众就医需求。

为帮助老年人跨越智能手机“数字鸿沟”，交通银行推出“亲情付”功能，子女只需绑定家中长辈信息，就能实现“远程买单”，还可将自己的信用就医额度与长辈共享使用，让老年人也能享受到数字赋能的成果。

在不断拓展“信用就医”服务深度与广度的过程中，交通银行也让更便捷的支付体验进一步惠及更多新市民。其中，作为长三角“一网通办”试点中的一项重点事项，“异地参保备案在沪就医”依托交通银行打造的长三角“信用就医”服务，通过查询异地就医备案等医保信息，授予区域居民跨省就医一定信用额度，成为医疗领域数字化赋能便民服务的又一创新。

多年来，通过在“信用就医”上不断创新与实践，交通银行结合自身项目实施经验，牵头制定了《银行医疗付费“一件事”支持规范》，明确了银行提供信用就医服务支持的产品要求、应用要求，获评“上海标准”。

下一步，交通银行将继续坚持以人民为中心的发展思想，坚决落实中央金融工作会议精神，把医疗付费“一件事”作为交通银行书写普惠金融、数字金融大文章的重要落脚点，积极为经济社会发展提供高质量服务，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(责编：曹淼、李源)

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