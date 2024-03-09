国家统计局：2月份居民消费价格同比上涨0.7% 环比上涨1.0%
2024年2月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格下降0.9%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨1.9%。1—2月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。
2月份，全国居民消费价格环比上涨1.0%。其中，城市上涨1.1%，农村上涨0.9%；食品价格上涨3.3%，非食品价格上涨0.5%；消费品价格上涨1.1%，服务价格上涨1.0%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况
2月份，食品烟酒类价格同比下降0.1%，影响CPI（居民消费价格指数）下降约0.03个百分点。食品中，蛋类价格下降5.1%，影响CPI下降约0.03个百分点；鲜果价格下降4.1%，影响CPI下降约0.09个百分点；畜肉类价格下降2.9%，影响CPI下降约0.09个百分点；水产品价格上涨4.1%，影响CPI上涨约0.08个百分点；鲜菜价格上涨2.9%，影响CPI上涨约0.07个百分点；粮食价格上涨0.3%，影响CPI上涨约0.01个百分点。
其他七大类价格同比六涨一降。其中，教育文化娱乐、其他用品及服务、衣着价格分别上涨3.9%、3.0%和1.6%，医疗保健、生活用品及服务、居住价格分别上涨1.5%、0.5%和0.2%；交通通信价格下降0.4%。
二、各类商品及服务价格环比变动情况
2月份，食品烟酒类价格环比上涨2.2%，影响CPI上涨约0.63个百分点。食品中，鲜菜价格上涨12.7%，影响CPI上涨约0.28个百分点；水产品价格上涨6.2%，影响CPI上涨约0.12个百分点；鲜果价格上涨4.3%，影响CPI上涨约0.09个百分点；畜肉类价格上涨3.4%，影响CPI上涨约0.10个百分点，其中猪肉价格上涨7.2%，影响CPI上涨约0.09个百分点；蛋类价格下降2.2%，影响CPI下降约0.01个百分点。
其他七大类价格环比三涨一平三降。其中，教育文化娱乐、交通通信、医疗保健价格分别上涨1.7%、1.6%和0.4%；居住价格持平；生活用品及服务、衣着、其他用品及服务价格分别下降0.5%、0.2%和0.2%。
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