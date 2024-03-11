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小切口改善大民生

刘 亮
2024年03月11日08:33 | 来源：经济日报
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原标题：小切口改善大民生

　　“小切口改善大民生”。十四届全国人大二次会议举行的民生主题记者会上，住房和城乡建设部部长倪虹用这句话形容城市更新工作的成效，引发网友共鸣。

　　2023年，全国实施各类城市更新项目约6.6万个、完成投资约2.6万亿元。其中新开工改造城镇老旧小区5.3万个，惠及2200多万居民；改造城市燃气等各类管道约10万公里；建设“口袋公园”4100多个、绿道5300多公里，拓展草坪开放空间1.1万公顷。探索出了城市设计、土地利用、基层自治、投融资模式、智能管理等可复制推广的经验做法，有利于后续吸收借鉴加速推进。

　　城市更新是一项系统性工程，具有资金需求大、涉及利益主体多、规划程序复杂、开发周期和收益回报不确定等特点。也正是因为难，有些问题才积年已久，群众呼声才集中。这就要求有事不避难、志不求易的担当精神，尊重历史、尊重科学的求实态度，稳妥有序推进相关工作，确保把好事办好、实事办实。

　　城市更新千头万绪，直接关系着百姓的获得感、幸福感、安全感。管线设施完善了，百姓就能睡个安稳觉；“口袋公园”建起来，居民有了就近休闲处；养老托育设施补齐了，家庭就少了后顾之忧。从住房到小区，从社区到城区，解决群众急难愁盼事项的过程，也是查找城市承载力、可持续发展短板弱项的过程。老旧厂区变身应用新科技、培育新业态的创意园区，历史街巷成为非遗文化的展示地，城市河流恢复了水穿街巷的本来面貌，多地在城市更新行动中注入了发展新动能，找回了自身的根与魂。

　　一枝一叶总关情。政府工作报告对民生保障和改善工作作出新部署，一个个小切口正是工作落实落细的出发点，展现为民服务水平的落脚点，积聚发展内生动力的着力点。

(责编：方经纶、陈键)
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