原标题：推动中国经济持续向好行稳致远

本报北京3月10日讯（记者银晟、李华林）全国政协十四届二次会议第三场“委员通道”集体采访活动10日在北京人民大会堂举行，9位全国政协委员围绕经济高质量发展等话题回答记者提问，传递振奋人心的中国故事，唱响中国经济光明论。

全国政协委员，中国黄金集团公司党委书记、董事长卢进说，要始终坚持“两个毫不动摇”，促进国企民企共同发展。国有企业是国民经济的重要支柱，大家所熟知的C919大飞机等国之重器，彰显了央企的实力与担当。与此同时，民营企业也在迎头赶上。只有各类经营主体携手并进，专注创新发展，才能推动中国经济持续向好行稳致远。

全国政协委员，九牧集团党委书记、董事长林孝发表示，福建有很多依靠自主创新从0到1、从弱到强的企业。在高质量发展的新征程上，民营企业家要发扬宁愿睡地板也要做市场的艰苦奋斗精神，脚踏实地做好每一件事。为中国经济发展“拼”出一片光明前程。

全国政协委员、北京通用人工智能研究院院长朱松纯认为，当下，通用人工智能已经成为全球科技竞争的制高点，要赢得这一场事关国之大者的科技竞争，关键在人才。我们应该走出一条符合中国国情的技术路径，让通用人工智能安全发展、造福人民。

“一个村富了不算富，抱团共富才更有奔头。”全国政协委员、山东省兰陵县代村党委书记王传喜说，这些年来代村坚持立足农业，壮大集体经济。去年该村村民人均纯收入达7.2万元，比30年前增长了几十倍。该村联合周边11个村一起规划建设田园新城，发展特色产业，走出了三产并举、农文旅融合发展的路子，打造了兰陵国家农业公园、农业企业园和新农人培训中心，带动2万多农民就地就业创业。

全国政协委员、上海科技馆馆长倪闽景表示，拔尖创新人才培养的关键是呵护和尊重。拔尖创新人才有3个共同的特质，第一是自主，有行动力；第二是专注，对某个领域特别有兴趣；第三是坚持，特别有韧性。培养孩子这三项素养，是教育真正的价值与力量。

“正是一代又一代人才的成长和累积，成为形成和发展新质生产力的重要支撑。”全国政协委员、知乎创始人周源说，互联网的创新性和分享性赋能了新型劳动者，新型劳动者正是实现新质生产力发展不可或缺的条件。

全国政协委员、澳门特区市政署副主席柯岚表示，今年是《粤港澳大湾区发展规划纲要》发布5周年。经过多年的建设，粤港澳大湾区已日渐成为全国乃至全球最有前景的增长极之一。提升大湾区市场一体化水平，除了“硬连通”还要做好“软连通”，促进大湾区规则的对接与机制的衔接。

(责编：方经纶、陈键)

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