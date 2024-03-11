熊丽

原标题：1万亿元，发行超长期国债意味着什么

超长期特别国债来了！政府工作报告提出，为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。

“超长期”体现在期限。一般认为，超长期债券的发行期限在10年以上。和普通国债相比，超长期债券能够缓解中短期偿债压力，以时间换空间。“特别”体现在用途。特别国债是用于特殊用途、支持特定项目而发行的国债，资金需要专款专用。据介绍，超长期特别国债将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。这些领域潜在建设需求巨大、投入周期长，现有资金渠道难以充分满足要求，亟需加大支持力度。

超长期特别国债的推出意味着什么？

意味着我国高质量发展根基将更加夯实。当前，我国经济恢复发展还面临不少难题，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内有效需求仍然不足。今年发行1万亿元超长期特别国债，不计入赤字，而且将“连续几年发行”，向社会释放出积极财政政策加力提效的明确信号，有利于提振各方预期，扩大总需求，优化供给结构，推动经济持续回升向好。更重要的是，资金专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，将为我国更长时期发展夯实更高质量、更可持续、更为安全的根基。

意味着我国宏观调控优势持续显现。党的十八大以来，我国不断创新完善宏观调控，形成了政府和市场结合、短期和中长期结合、跨周期和逆周期结合、总量和结构结合、国内和国际统筹、改革和发展协调的完备的宏观调控体系。在有力有效应对一系列困难挑战的斗争实践中，宏观调控经验更加丰富、机制更加完善、手段更加充足。超长期特别国债这一重磅政策工具的推出，再次体现出我国充足政策空间的优势，既利当前又惠长远。

意味着有效投资将“扩量”与“提质”并举。巩固和增强经济回升向好态势，需要更好地发挥投资关键作用。2024年，除了发行超长期特别国债，中央预算内投资拟安排7000亿元，比上年增加200亿元，拟安排地方政府专项债券3.9万亿元，比上年增加1000亿元，再加上去年四季度增发的1万亿元国债大部分也将在今年使用，政府投资规模较去年明显增加。而且，政府投资将更加突出精准发力，更好发挥对全社会投资的引导与带动作用，促进高质量发展和经济转型升级。

当前，各地正抢抓国家政策机遇，积极进行项目谋划，希望能推动更多项目纳入超长期国债资金“盘子”。国家层面，国家发展改革委正会同有关方面抓紧制定形成具体行动方案，按程序报批后启动实施。万亿“真金白银”来之不易，要用“真抓实干”来兑现。在超长期特别国债后续落地过程中，要抓好重点项目建设和储备，推动加快形成实物工作量，更要盯紧盯牢资金使用，持续加强资金监管，切实提高国债资金使用效益。

(责编：方经纶、陈键)

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