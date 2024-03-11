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推动中国经济加“数”跑

顾阳
2024年03月11日08:35 | 来源：经济日报
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原标题：推动中国经济加“数”跑

数字经济，大潮涌动。从2017年“促进数字经济加快成长”，到2023年“大力发展数字经济”，再到今年“深入推进数字经济创新发展”，政府工作报告对“数字经济”表述的每一次推进，都传递出坚定不移发展数字经济的决心和信心。

这份底气，来自于数字经济的出色表现。十年间，我国数字经济规模从2014年的16.2万亿元，快速增长至2023年的约56.1万亿元，GDP占比也从25.1%升至44%左右。可以说，数字经济作为国民经济“稳定器”“加速器”的作用更加凸显。

当前，我国数字经济已迈入全面扩张期，特别是在数据成为新型生产要素后，有望进一步激发出数字经济的乘数效应。结合发展实际，今年政府工作报告明确提出“深入推进数字经济创新发展”的要求，从打造具有国际竞争力的数字产业集群、大力推动数据开发开放和流通使用、加快形成全国一体化算力体系等方面进行了全面部署，为数字经济高质量发展指明了目标路径。

数字产业集群是培育壮大新质生产力的重要载体之一，具有空间集聚、资源共享、平台协作、管理高效等显著特点，是未来数字产业发展的主要趋势。打造具有国际竞争力数字产业集群的过程，实际上就是破解关键技术“卡脖子”难题、突破数字技术壁垒的过程。通过深化大数据、人工智能等研发应用，赋能千行百业数字化转型，形成一批具有竞争力的“链主”企业，带动产业链上下游企业形成“雁阵式”发展格局，构建起更加紧密的产业链生态，为新质生产力发展注入更多创新动力。

数据是新生产要素，也是国家战略性资源。促进数字技术和实体经济深度融合，离不开对数据的开发开放和流通使用。当前，我国数据要素市场仍处于初级阶段，亟需在数据产权、数据交易与流通等方面补齐制度短板。同时，要加快构建与数字经济发展相适应的数据治理体系，用法律护航数据要素的有序流动与高效使用，通过挖掘数据要素的潜在价值，推动数据资产化转向数据价值化，加快实现数据要素向现实生产力转化。

算力是数字经济时代的新型生产力，算力网是支撑数字经济高质量发展的关键基础设施。今年政府工作报告首次提出“全国一体化算力体系”，从国家层面“一盘棋”谋划数字经济基座，有助于更好地发挥算力驱动作用。目前，我国已在京津冀、长三角等地区布局建设了全国一体化算力网络国家枢纽节点，算力基础设施建设取得了积极进展。下一步，应从进一步打造自主可控的算力服务生态圈、构筑自立自强的数字技术创新体系等方面发力，为数字经济发展提供有力支撑。

深入推进数字经济创新发展是一项系统工程，也是一个必须长期坚持的过程。未来数字经济发展需要进一步凝聚共识，统筹兼顾当前与长远，努力在新赛道上抢抓新机遇、塑造新优势，用高质量数字经济发展助力中国经济加“数”跑。

(责编：方经纶、陈键)
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