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新型消费彰显市场活力

童云斐
2024年03月11日08:36 | 来源：经济日报
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原标题：新型消费彰显市场活力

　　政府工作报告提出，培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策，积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。不少代表委员表示，新型消费成长性好、创新性强、适配性高，在改善人民群众生活需要、推动引领产业升级等方面发挥重要作用，已成为消费增长的新空间和经济发展的新动能。

　　回望过去一年，各地新型消费增势猛、亮点多，有淄博、“尔滨”火爆出圈，以诚待客接力“泼天富贵”；有新能源汽车、可穿戴设备走俏市场，节能环保成就低碳生活；还有新中式穿搭、老字号网红风头强劲，国风国韵彰显文化自信……蓬勃发展的新型消费，映射出人民群众对更高品质美好生活的向往，也见证了中国消费市场的韧性与活力。

　　随着科技创新和产业升级的多点突破、生活方式和消费需求的加速变革，新型消费将迎来更大增长空间。不过，当前培育壮大新型消费仍面临不少瓶颈。一方面，新型消费“同质化”现象突出，创新后劲不足。以文旅市场为例，哪个地方火了，其他地方就会跟风模仿，缺乏体现自身特色的设计和规划。当越来越多的消费者回归理性、注重旅游产品的文化内涵和个性体验，这种“蹭来”的流量明显不会长久。另一方面，5G网络、数据中心等新基建在不同区域间配置尚不均衡，适应新型消费的供应链体系有待完善，整体消费环境也有待优化。

　　培育壮大新型消费，需瞄准消费新需求、新动向，不断丰富和创新高质量消费供给，让人民群众心甘情愿为优质产品和服务买单。要抓住数字化转型发展契机，利用先进技术手段，更好建立消费者与企业、品牌之间的互动机制，促进信息流动更高效、口碑呈现更真实。要打造更多交互式、沉浸式、体验式消费场景，更好满足消费者对氛围感、仪式感和归属感的热切追求。当然，还要在稳步提升居民收入水平、营造安全放心的消费环境等方面持续发力，消除后顾之忧，切实提振消费信心。

(责编：方经纶、陈键)
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