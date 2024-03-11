原标题：“中国为世界经济注入新动力”

“成都将从哪些方面增强外国朋友的旅游体验感和便利度？”3月10日上午，四川代表团开放团组活动现场，保加利亚《言论报》记者塔尼亚·格卢赫切娃向代表提出这样一个问题。

“我们将从交通、场景和环境三方面，进一步增强外国朋友来成都旅游的体验感。”接过记者的问题，四川省成都市市长王凤朝代表介绍了相关举措：全面落实便利外籍人员来华5项措施，推出看熊猫、访古迹、品美食等精品旅游线路，今年将新增离境退税“即买即退”门店超过100家……

“我对这位代表的回答很满意，今年成都将举办世园会，非常期待能再次来到中国采访报道。”塔尼亚说。

两会是世界观察中国的窗口，也是中国与世界对话的平台。

今年是新中国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。“聚光灯”下的中国两会，吸引着全世界的目光。

今年有3000多名中外记者报名采访中国两会，其中境内记者2000多名，港澳台记者和外国记者1000多名。

“中国是世界第二大经济体，有14亿多的人口，中国政府制定的政策不仅关乎中国人民，对全世界也有重要影响。”第一次报道中国两会的约旦通讯社记者瓦法说，她最关注中国经济发展、生态环境、医疗卫生以及民主等话题。

2023年，中国经济总量超过126万亿元，增长5.2%，增速居世界主要经济体前列。新一年，中国如何谋划发展、能否实现新发展目标，成为外媒关注的焦点。

3月5日当天，美国《华尔街日报》网站以《中国经济增长目标维持在5%左右，表明政府持乐观态度》为题发表报道，指出这一目标高于国际货币基金组织等机构此前的预期，展现了中国政府对扭转经济形势的信心。

罗马尼亚电视台记者斯坦-埃马努埃尔·内亚克舒已经在中国生活了5年，今年是他第一次报道中国两会。

“我对中国政府设定的新增长目标很感兴趣，这释放出中国经济持续增长的强劲信号。西方媒体做了很多中国经济增速减缓的报道，但当你真正来到这里，看到这里的一切，会发现情况不是那样的。”内亚克舒说。

“新质生产力”无疑是今年中国两会的一个热词。

两会期间，多家海外主流媒体通过实时转播、连线会场记者等方式展开报道，普遍提及了“新质生产力”这一概念，并认为这是推动中国经济高质量发展的重要因素。

彭博新闻社网站3月7日播发的《从“人工智能+”到“新三样”，中国重要政治会议的热词体现出什么》一文中，将“新质生产力”列为中国两会热词之首，同样列入热词的还有“未来产业”“人工智能+”“超长期特别国债”等。

“2024年两会推动中国走向科技创新和数字经济。”《今日巴基斯坦报》网站也发文称，对新质生产力的关注，标志着中国致力于在促进全球发展中发挥更积极的作用。“通过强调创新和高质量发展，中国为世界经济注入新动力。”

今年中国两会全面恢复了线下采访，“代表通道”、“委员通道”、“部长通道”、新闻发布会、记者会、开放团组活动等一系列安排，让中外记者可以更近距离和代表委员交流互动。

连续8年报道中国两会的巴基斯坦联合通讯社记者阿斯加尔，今年在3月3日下午举行的全国政协十四届二次会议新闻发布会上提问了一个关于共建“一带一路”的问题。

在阿斯加尔看来，中国两会是世界了解中国内政和外交的一个重要窗口。除了共建“一带一路”倡议，中巴经济合作、中国经济发展和对外开放新举措也是他报道的重点。“希望通过我的报道，能让巴基斯坦和世界人民更好了解中国，了解共建‘一带一路’成果。”

回应关切、坦诚交流。两会平台让“中国声音”通过全球媒体传遍世界，让世界看到一个真实、开放和自信的中国。

（新华社北京3月10日电 记者韩洁、郑明达、许可、朱超、温竞华）

(责编：方经纶、陈键)

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