何星辉

原标题：实现“双碳”目标等不起也急不得

【两会快评】

今年政府工作报告提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和。中国正在实现“双碳”目标这条道路上努力前行。

实现“双碳”目标，既要有“等不起”的紧迫感，又要有“急不得”的责任感。

推进“双碳”工作，要向科学要方法。实事求是，一切从实际出发，是我们党的优良传统和宝贵经验。我国承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远短于发达国家承诺的时间。但实现“双碳”目标不可能一蹴而就，必须立足国情，稳中求进。出台相关政策要有延续性和递进性，要在尊重市场经济规律和科学技术发展规律的前提下，科学把握工作节奏，不能不顾客观实际地一味“蛮干”。

推进“双碳”工作，要向技术要支撑。实现“双碳”目标，科技创新是关键。近年来，我国积极部署相关领域关键技术研发与攻关。氢能及储能技术、先进安全核能技术、二氧化碳捕集等技术不断取得突破，减排降碳与经济社会发展两翼齐飞。上海、安徽、重庆、辽宁等地的“十四五”规划明确提出，要加强绿色低碳科技攻关。2022年3月，中国科学院启动“中国科学院科技支撑碳达峰碳中和战略行动计划”，力争到2025年，突破若干支撑碳达峰的关键技术；到2030年，支撑碳达峰的关键技术达到国际先进水平。2022年8月，科技部等九部门联合印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》，加快推动绿色低碳转型。未来，更多新的绿色低碳技术或将出现，有望极大推动我国产业结构优化升级和低碳转型发展。技术进步对我国实现“双碳”目标的贡献度将大幅提升。

推进“双碳”工作，要向未来要方向。实现碳达峰碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。在全球低碳转型大潮下，能源、电力、材料、建筑等众多领域涌现出一系列创新成果，催生了许多新业态、新产品、新服务。我们应当抓住变革机遇，无论是传统产业的转型升级，还是未来产业的抢先布局，都要紧紧围绕“双碳”目标，积极推动互联网、大数据、物联网、人工智能等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，努力在新一轮科技革命和产业竞争中抢得先机，实现“换道超车”。

(责编：方经纶、陈键)

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