人民网北京3月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行条法司表示，将推进金融重点领域和新兴领域立法，推动出台金融稳定法，抓紧修订中国人民银行法，加快商业银行法等基础性法律修订工作。

据介绍，中国人民银行坚持科学立法、民主立法，在立法过程中坚持问题导向，多渠道征求意见，争取最大共识，不断拓宽人民参与途径；在每年全国“两会”期间，充分听取和吸收关于金融立法的意见与建议，在立法中体现各方共同意志和要求；紧跟经济发展与金融业改革步伐，推动修订金融业法律法规制度，持续优化金融服务实体经济、金融管理、维护金融稳定等方面制度安排；集中清理不符合当前实际情况的规章、规范性文件，2023年以来，中国人民银行累计废止和修改有关规章规范性文件73件。

在依法行政能力提升上，中国人民银行条法司系统梳理编制了中国人民银行权责清单、行政许可事项目录清单，进一步厘清权责边界；通过多种方式指导、督促人民银行系统做好行政执法各项工作。不断加强执法检查统筹，“多头检查”“重复检查”问题得到根本解决；按照“过罚相当”原则，持续规范对金融违法行为处罚工作，切实维护金融管理秩序。

在金融法治人才队伍建设上，中国人民银行条法司不断充实金融法治人才队伍，健全法律顾问和公职律师管理制度，加快高端法律人才培养；对行政执法人员加强培训考核和监督管理。多次举办行政执法、法律工作技能和新法律法规培训，持续提升执法人员专业化、职业化水平。

在回应人民群众诉求上，中国人民银行条法司妥善处理投诉举报，加大政府信息公开力度；深入贯彻实施新修订的行政复议法，依法高效办理行政复议案件，充分发挥行政复议“公正高效、便民为民”制度优势和化解行政争议的主渠道作用，有效实现行政复议案件办理中政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

在营造金融法治氛围上，中国人民银行条法司表示，结合央行职责，持续做好优化营商环境相关制度建设，全面梳理金融服务领域营商环境现状，强化金融支持民营经济发展壮大举措，制定出台多项惠企利民政策；认真落实“八五”普法规划，不断提高法治宣传教育实效。突出金融为民，将普法与业务宣传和监管履职统筹推进，常态化开展“金融为民 送法下乡”活动，深入基层一线宣讲普及金融法律知识。

中国人民银行条法司表示，将坚持依法行政，持续推进法治央行建设，不断提高行政执法规范性和有效性，提升执法信息化水平；提升法治能力，强化法治思维，持续做好金融法治宣传教育工作。

(责编：罗知之、高雷)

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