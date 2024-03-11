人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

人民银行：推动出台金融稳定法 抓紧修订中国人民银行法

2024年03月11日09:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行条法司表示，将推进金融重点领域和新兴领域立法，推动出台金融稳定法，抓紧修订中国人民银行法，加快商业银行法等基础性法律修订工作。

据介绍，中国人民银行坚持科学立法、民主立法，在立法过程中坚持问题导向，多渠道征求意见，争取最大共识，不断拓宽人民参与途径；在每年全国“两会”期间，充分听取和吸收关于金融立法的意见与建议，在立法中体现各方共同意志和要求；紧跟经济发展与金融业改革步伐，推动修订金融业法律法规制度，持续优化金融服务实体经济、金融管理、维护金融稳定等方面制度安排；集中清理不符合当前实际情况的规章、规范性文件，2023年以来，中国人民银行累计废止和修改有关规章规范性文件73件。

在依法行政能力提升上，中国人民银行条法司系统梳理编制了中国人民银行权责清单、行政许可事项目录清单，进一步厘清权责边界；通过多种方式指导、督促人民银行系统做好行政执法各项工作。不断加强执法检查统筹，“多头检查”“重复检查”问题得到根本解决；按照“过罚相当”原则，持续规范对金融违法行为处罚工作，切实维护金融管理秩序。

在金融法治人才队伍建设上，中国人民银行条法司不断充实金融法治人才队伍，健全法律顾问和公职律师管理制度，加快高端法律人才培养；对行政执法人员加强培训考核和监督管理。多次举办行政执法、法律工作技能和新法律法规培训，持续提升执法人员专业化、职业化水平。

在回应人民群众诉求上，中国人民银行条法司妥善处理投诉举报，加大政府信息公开力度；深入贯彻实施新修订的行政复议法，依法高效办理行政复议案件，充分发挥行政复议“公正高效、便民为民”制度优势和化解行政争议的主渠道作用，有效实现行政复议案件办理中政治效果、法律效果、社会效果的有机统一。

在营造金融法治氛围上，中国人民银行条法司表示，结合央行职责，持续做好优化营商环境相关制度建设，全面梳理金融服务领域营商环境现状，强化金融支持民营经济发展壮大举措，制定出台多项惠企利民政策；认真落实“八五”普法规划，不断提高法治宣传教育实效。突出金融为民，将普法与业务宣传和监管履职统筹推进，常态化开展“金融为民 送法下乡”活动，深入基层一线宣讲普及金融法律知识。

中国人民银行条法司表示，将坚持依法行政，持续推进法治央行建设，不断提高行政执法规范性和有效性，提升执法信息化水平；提升法治能力，强化法治思维，持续做好金融法治宣传教育工作。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
人民银行：推动出台金融稳定法 抓紧修订中国人民银行法
　　人民网北京3月11日电 （黄盛）近日，中国人民银行条法司表示，将推进金融重点领域和新兴领域立法，推动出台金融稳定法，抓紧修订中国人民银行法，加快商业银行法等基础性法律修订工作。 据介绍，中国人民银行坚持科学立法、民主立法，在立法过程中坚持问题导向，多渠道征求意见，争取最大共识，不断拓宽人民参与途径；在每年全国“两会”期间，充分听取和吸收关于金融立法的意见与建议，在立法中体现各方共同意志和要求；紧跟经济发展与金融业改革步伐，推动修订金融业法律法规制度，持续优化金融服务实体经济、金融管理、维护金融稳定等方面制度安排；集中清理不符合当前实际情况的规章、规范性文件，2023年以来，中国人民银行累计废止和修改有关规章规范性文件73件。…
筑牢人民健康基石 引领医疗服务高质量发展
　　【观点摘要】 ●通过对医院分级管理体系进行重构，将医院分类为研究型、临床型和全科型，依据各地区人民群众的实际医疗需求和疾病谱，合理配置医疗资源，确保资源有效利用，提高医疗服务的整体效率，来减少资源浪费。 ——全国人大代表、厦门大学附属心血管病医院院长王焱 ●医疗服务与人工智能的融合密不可分。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部