原标题：中国人寿依托科技力量提升金融服务普惠性

作为国有大型金融机构，中国人寿深刻把握金融工作的政治性和人民性，充分发挥业务功能作用和综合金融优势，持续深化金融供给侧结构性改革，深入助力以科技创新引领现代化产业体系建设，并积极丰富绿色金融产品服务体系，稳扎稳打推动经营管理数字化转型。

聚焦科技金融 赋能产业升级

加快实现高水平科技自立自强，促进科技、产业、金融良性循环，金融是链接科技和产业的重要工具。推动金融更好服务科技创新，不仅是实体经济高质量发展的需要，更是金融业实现自身高质量发展的需要。

中国人寿围绕科技型企业和战略性新兴产业全链条、全生命周期多样化需求，积极构建完善多样化专业性的科技金融服务体系，创新金融产品与融资服务。2023年，中国人寿科技保险风险保障金额达87万亿元，同比增长133%。截至2023年末，全集团支持科技自立自强存量投资规模超3300亿元，集团成员单位广发银行科技企业贷款余额近1890亿元。

在保险业务领域，中国人寿全力为科技企业提供风险保障。集团旗下寿险公司开发科技企业人员特色人身保险产品，提供大量综合意外保险保障；财险公司开发包括“三首”类（首台套、新材料、首版次）、知识产权类、网络安全类、生命科学类、航天类及高新技术企业类保险等在内的8大类，共计40余款专属主险产品及70余款附加险产品，并针对“卡脖子”技术领域，创新开发汽车芯片质量安全责任保险等专项科技保险产品。在投资业务领域，中国人寿持续发挥保险资金规模大、期限长、稳定性高的优势，实现保险资金长久期与科技创新长周期发展之间的同频共振，一批有影响力的项目加速落地。例如，出资约120亿元通过上海集成电路二期基金支持国家重点项目建设；设立50亿元的国寿科创基金，投资智能汽车、算法科技、先进制造、物联网等领域。在银行业务领域，集团成员单位广发银行聚焦科技企业集中的重点区域，升级科技金融专属品牌“科创慧融”综合服务方案，发挥保银协同优势，为科技企业从种子期、初创期、成长期到成熟期的全生命周期差异化金融需求，匹配“投资+信贷+结算”等定制化服务。此外，还为科技企业提供授信审批绿色通道，倾斜信贷资源等。

布局绿色金融 护航低碳转型

绿色发展是高质量的底色。中国人寿以绿色技术助力绿色产业发展、壮大绿色经济规模，走资源节约、生态友好的发展道路。

中国人寿把环境、社会、治理要求全面嵌入公司经营管理流程和全面风险管理体系，并制定实施ESG/绿色投资相关管理办法，将支持绿色金融列为战略资产配置的重点投资领域。例如，集团旗下资产公司发起设立“国寿资产-鼎瑞绿色投资1号资产管理产品”，参与国内首个风电公募REITs项目战略配售工作；养老险公司设立“战略新兴产业”与“绿色投资”结合的两款专项养老金产品，引导年金资金投向经济新引擎；国寿投资公司不仅发起设立国寿双碳基金，投资于新能源电力、新能源车产业链等赛道，还携手社保基金通过基金形式投资广西投资集团、广西能源集团旗下核电项目，助力绿色转型。

与此同时，中国人寿通过一系列举措，创新发展绿色保险、绿色投资和绿色信贷，持续加大在节能环保、清洁能源、生态环境、基础设施绿色升级等领域的布局。以碳金融创新为例，广发银行落地首笔林权质押贷款业务、首笔“竹林碳汇+绿色保险业务”、首笔“碳汇质押+融资担保”绿色农业贷款业务等；中国人寿财险公司全国首创海洋生态植被救治保险（互花米草防治专用）、湿地生物多样性保护保险，进一步丰富碳汇保险品类，拓宽碳汇保险服务领域，实现森林、草原、海洋等生态系统碳汇全覆盖。2023年，中国人寿绿色保险风险保障金额达12万亿元。截至2023年末，全集团绿色投资存量规模超4800亿元，广发银行绿色信贷余额超1500亿元，较年初增长超60%。

探索数字金融 推动提质增效

中国人寿正加速把数字金融作为推动内部数字化转型、适应新形势新任务的重要抓手，加快培育壮大发展新动能，进而可以更好服务实体经济发展和人民群众生产生活。

中国人寿依托数据和技术优势加速构建数字金融生态，通过数字技术将金融保险产品与特定场景紧密结合，推出一系列更加个性化、定制化的产品，提升了服务的普惠性。例如，在助力提升“三农”领域风险保障方面，推出面向农民群体的小额人身意外伤害保险、农业保险等产品，利用数字化平台简化投保流程，扩大保险在农村地区的覆盖范围；为破解牲畜养殖风险高、识别难等问题，推出肉牛养殖保险，通过“牛脸识别”系统，建立肉牛唯一生物特征的数字身份，同时还延伸出“牛脸识别+活体贷款”“牛脸识别+质量溯源”等跨界服务。

中国人寿更是积极促进数字技术和保险理赔服务深度融合，赋能传统服务模式转型升级，不断探索“互联网+保险”服务新模式，大力解决理赔难、理赔慢问题。目前已通过与医保、第三方数据公司、医疗机构等单位的系统对接，支持一站式、电子发票等多种智能理赔系统，实现医疗信息线上流转、全流程智能化作业、快速理算并支付。2023年，集团旗下寿险公司整体赔付时效0.38天，同比提速近12%，“理赔直付”服务赔付超727万件，“理赔预付”服务赔付近2.8万件，“重疾一日赔”服务赔付达24.4万件；财险公司平均每1.9秒完成一件赔案，理赔在线服务满意度达99.5%。中国人寿正通过更精简、更智慧的理赔手续为广大客户提供更贴心、更便捷的优质服务。

中国人寿将继续发挥国有大型金融机构的主力军和头雁作用，重点关注高科技、高效能、高质量的生产力发展路径，不断提升金融服务民生福祉和经济社会发展的能力水平，切实强化金融强国建设使命担当。

(责编：董童、李源)

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