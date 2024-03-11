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农字当头深耕“希望田野” 金融为春耕生产施足“底肥”

人民网记者 李栋
2024年03月11日10:08 | 来源：人民网
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惊蛰时节，大地迅速回温，全国从南到北陆续进入春耕春管时期。一场场金融“春雨”滋养春苗，为购买种子、化肥、农机提供支持，为高标准农田建设、农业产业链建设提供助力……春耕繁忙中，金融为春耕生产施足了“底肥”。

近年来，在各项政策支持下，涉农贷款持续增长，金融“活水”源源不断流入“三农”领域。中国人民银行数据显示：2023年末，本外币涉农贷款余额56.6万亿元，同比增长14.9%，增速比上年末高0.9个百分点；全年增加7.43万亿元，同比多增1.21万亿元。

今年春耕备耕时期，河南安阳内黄县农户朱俊社的心情显得比以往格外好，因为得到了金融贷款支持，朱俊社今年刚承包的60亩土地，可以放心的扩大规模，种植山药、花生等作物。

春耕种植资金难题一度让朱俊社犯了难。“为了扩大种植规模，前期平整土地，购买种子、化肥是一笔不小的花销。今天贷出的30万元，真是场‘及时雨’，解决了大问题。”朱俊社介绍，与他一样想扩大种植规模村民同样去办理了助农贷款，解决了春季种植资金难题。

2024年的中央一号文件提出，创新支持粮食安全、种业振兴等重点领域信贷服务模式。今年以来，金融机构配合春耕的节奏和步伐，创新产品、优化服务，将更多金融资源配置到农村重点领域和薄弱环节，为全年粮食生产打下好基础。

农事不等人。当前，春耕备耕进入了关键时期。金融“活水”助力春耕生产不仅要在质量上做文章，还要在速度上下功夫。

“上午申请，下午就能到账，20万元贷款解决了眼下的大问题。”在内黄县一所银行的业务办理大厅，蔬菜种植大户李卫军在工作人员指导下，很快办结了贷款手续。放款速度的提升，让李卫军直挑大拇哥。

“为拓宽金融服务半径，金融服务中心联合当地银行，开展送金融服务上门活动，通过走访种粮大户、家庭农场等涉农单位，引导金融机构针对春耕备耕季节性强，贷款资金需求急、频、快的特点，为全县种植大户进行批量授信，优先保障了春耕备耕资金需求。”内黄县农业农村局相关负责人说。

数据显示：截至目前，当地已发放春耕备耕贷款1185笔，共计1.09亿元。

“金融服务人员深入田间地头，做好政策解读，用好用活用准金融帮扶政策，全力保障各类种植主体金融需求，确保了当地春耕备耕工作的有序推进。”该负责人介绍。

3月6日，在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上，中国人民银行行长潘功胜强调，人民银行将适当增加支农支小再贷款的规模，继续实施普惠小微贷款支持工具，将相关激励政策覆盖的普惠小微贷款标准由单户授信不超过1000万元扩大到了不超过2000万元。

(责编：罗知之、高雷)
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