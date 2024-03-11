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平江辣条推进转型升级 走出现代产业发展新路子

2024年03月11日10:49 | 来源：新华社
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原标题：平江辣条“突围”记

和面、挤压熟化、拌料调味……经过一台台自动化生产设备，面粉迅速“化身”为一根根麻辣鲜香的辣条。

走进位于湖南省平江县的湖南麻辣王子食品有限公司生产车间，机器正飞速运转。自正月初七复工复产以来，公司4条生产线保持满负荷运转，每天可生产约200吨辣条。“春节期间辣条消费‘热辣滚烫’，我们的订单已经排到3月底。”湖南麻辣王子食品有限公司副总经理李满良介绍。

“2023年，公司产品销售额达10.92亿元，纳税超1亿元，今年目标是将销售额做到15亿元。”李满良说，企业扩建的“年产25万吨辣条产业园”项目已开工建设，预计一期将在今年底投产。

小小的辣条，已经成为平江县域经济发展的一抹亮色。如今，被称为“中国辣条之乡”的平江县，共有辣条企业116家，年产值200余亿元，辣条产业提供了10.2万余个就业岗位。

曾被质疑“不卫生”“不健康”的辣条，何以强势“突围”、持续释放经济增长活力？记者采访发现，当地积极推进辣条产业向标准化、智能化、健康化转型升级，逐渐撕掉辣条的负面标签，走出现代产业发展新路子。

2020年以来，平江县关停低端车间30家，改造升级食品企业176家，加速淘汰小作坊、低端车间，推动产业从“野蛮生长”走向规范化。

如今，平江辣条企业面貌焕然一新。在洁净车间里，自动化、智能化设备精准控制着湿度、温度参数和原料配比，确保辣条生产过程干净、卫生。

在辣条行业摸爬滚打20多年的李满良，如今已从小工厂的“好把式”成为管理现代企业的技术专家。“过去辣条‘卖口味’，现在更要‘卖科技’‘卖健康’。”在李满良看来，强研发成为业界共识，“我们公司每年要拿出占营收近3%的资金用于产品口味、工艺等的技术研发。”

走上健康发展的快车道，平江县还积极引导企业与高校、科研机构展开“产学研”深度合作，为辣条研发、设备升级等培养专业化人才。

2023年7月，平江县职业技术学校与企业合作共建的“辣条专业班”首届学生正式毕业，毕业生张祺如今在一家企业的辣条生产车间担任技术员。

“小时候吃辣条，要躲着家长偷偷吃。现在到辣条企业工作，家人都非常支持。”张祺说，随着平江辣条知名度的不断攀升，从事辣条相关行业成为不少年轻人的选择。

一根辣条，凝聚了生产者和消费者的信心，让以辣条为代表的休闲食品产业在平江县活力涌动，大放异彩。

“2023年，平江食品产业产值达400.7亿元，同比增长14.8%。其中辣条、酱干、方便面、风味小鱼等休闲食品产值占比超九成。”平江县委常委、副县长仇文娟说，接下来将推进休闲食品产业延链补链强链，在支持企业强化科技研发、优化工艺流程、拓展销售渠道等方面持续发力，为县域经济高质量发展注入动能。（记者张格、谢奔、陈泽国）

(责编：董童、李源)
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