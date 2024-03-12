邵芳强 高佳毓

原标题：拓宽“丝路海运”黄金水道

前不久召开的中央财经委员会第四次会议强调，必须有效降低全社会物流成本，增强产业核心竞争力，提高经济运行效率。作为国际贸易往来的重要组成部分，航运物流业在我国共建“一带一路”倡议中发挥着关键作用。推动航运物流高效建设，能够惠及广大企业和消费者，助力构建新发展格局，促进国际贸易的合作共赢。

近年来，航运物流业作为我国现代化建设的关键产业，发展势头迅猛。首个以航运为主题的“一带一路”国际综合物流服务品牌“丝路海运”建成，为全球业界共商港航合作、共建丝路通道、共享经贸繁荣搭建起重要平台。自开行以来，开通航线总数达116条，构建起通达37个共建“一带一路”国家和地区106座港口的海上运输网络。这一成绩的取得，推动了国际航运物流网络向着更加高效、便捷的方向发展，为持续降低社会整体物流成本作出重要贡献。

未来，积极推进“丝路海运”港航贸一体化发展，要加快陆海新通道、空中丝绸之路建设。在这方面，我国虽已取得诸多成绩，但仍面临港区建设不充分、港航贸信息互通不便、智能化运营管理水平较低等突出问题，影响着航运物流业提质增效，限制了国际合作发展潜能。因此，要在物流布局、政策协调、数字化转型等方面采取有力措施，推动港口、航运、贸易等环节深度融合，构建起高效一体化的现代航运物流体系。

在物流网络布局方面，加强港区建设、拓展腹地航线，形成陆海联动的经贸网络。要重视港口的枢纽地位，合理划分不同港区的功能定位，加强港区建设针对性，提升综合实力。对于枢纽型港口，要加大基础设施投入，打造高效现代化的集疏运和中转能力；对于生产服务型港口，要强化港口与产业园区的联系，提高专业化服务水平；还要加强港口之间的协同配合，形成错位发展、优势互补的格局。此外，积极开拓腹地市场，扩宽航贸经营范围，联手铁路部门将航线规划深入内陆。完善多式联运的航运物流体系，增进港口与铁路、公路等其他运输方式的配合。尤其要加强“丝路海运”与中欧班列、西部陆海新通道等的联动发展，提高海铁联运的贸易运输效率。

在航贸发展规划方面，创新互联互通机制，促进港航贸一体化发展。在航运中心城市设立航运物流产业园区，倡导港口与航运企业、供应商等上下游企业整合资源，吸引相关企业集中入驻，促进产业链本地化布局，形成产业集群效应。协调腹地省市参与航贸建设，调动一切可利用资源，大胆开展新服务、新模式、新业态的试验，支持在运输方式、运输规则、法治保障等方面的产业研学、合作交流。要统一税费征收、检验检疫等的标准及政策，消除阻碍物流便捷流通的政策壁垒，建立高效的通关监管体系，深化“单一窗口”等管理体制机制改革，简化手续审批程序，提高港口通关通道的开放程度和集疏运效率。

在运营服务能力方面，对航运物流全链条强化数字建设、完善服务标准。推进“互联网+航运物流”智能化发展，加大航运企业智能化改造力度，应用大数据、云计算、物联网等技术，实现从港口作业到运输调度、货物追踪等环节的数字化管理和可视化监控，提高运营效率和服务质量。培养自动化控制的专业人才、引进掌握信息技术和物流管理的复合型人才，建设高水平物流管理队伍，支持智慧港口、智能船舶发展，提升港航作业智能化水平，助力航运物流业现代化转型。推进“丝路海运”国际综合物流服务平台建设，提供贸易、物流、金融等一站式服务，并加快建立贯穿全链条的服务标准体系，针对性地制定船舶运营、供应链管理、信息化建设等标准规范，提高整体服务质量和效率。

(责编：方经纶、陈键)

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