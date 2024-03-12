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黄河水利委员会：聚焦“九个坚持” 推进2024年水保农水重点工作

2024年03月12日14:54 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 据水利部网站消息，近日，黄河水利委员会印发《2024年水保农水工作要点》，部署推进2024年黄河流域水土保持和农村水利水电工作。

一是坚持全局观念，强化水土保持治理管理。持续落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》；编制《黄河流域（片）水土保持规划》；启动黄河流域（片）水土流失联防联控联治工作机制。

二是坚持系统理念，推进水土流失综合治理。推动水土流失重点治理，加强投资计划执行调度，指导开展小流域提质增效和国家水土保持先行区建设；加强国家水土保持重点工程督查，规范建设管理行为。

三是坚持底线思维，强化淤地坝安全运用。落实淤地坝防汛行政首长负责制，夯实“三个责任人”责任，加强“七下八上”防汛关键期风险预警，进一步完善淤地坝信息管理系统“四预”功能，保障淤地坝度汛安全。

四是坚持保护优先，严格人为水土流失监管。认真开展部批生产建设项目水土保持方案审核，建立健全项目跟踪人等制度，强化检查核查督查，严格查处违法违规行为，开展责任追究和信用惩戒，持续推动水土保持检察公益诉讼。

五是坚持固本强基，提升水土保持管理能力。开展水土流失动态监测，做好国家水保监测站点优化建设实施；推动数字孪生智慧水保建设，提升水土保持治理管理现代化水平；推进水土保持标准体系建设，开展水土保持碳汇等问题研究。

六是坚持民生至上，推动农村供水高质量发展。推进农村供水规模化规范化建设，开展农村供水水质提升专项行动，指导农村供水水源地“划、立、治”工作；巩固拓展农村供水脱贫攻坚成果，兜牢农村饮水安全底钱。

七是坚持提补短板，推进灌区现代化建设改造。通过指导现代化灌区建设，推动灌区深度节水控水和水资源集约节约利用；提升灌区标准化数字化管理水平，指导开展数字孪生灌区先行先试建设。

八是坚持转型升级，推动小水电绿色发展。推进黄河流域小水电清理整改，开展小水电生态流量随机抽查和调研督导，做好绿色小水电示范电站创建指导。

九是坚持汇聚合力，有力有效推进乡村全面振兴。运用好“千万工程”经验，组织做好水利专项帮扶，强化行业帮扶和驻地帮扶，推进乡村全面振兴水利保障工作取得新实效。

(责编：李楠桦、高雷)
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