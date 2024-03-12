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国寿资产携手招商银行共促“乡村振兴”工作探索有效路径

2024年03月12日14:54 | 来源：人民网
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近日，中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）携手招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）围绕金融工作五篇文章，聚焦科技金融、绿色金融、普惠金融和数字金融，实现国寿资产定点帮扶对象湖北省丹江口市的特色农副产品在招商银行客户端“掌上生活APP”首发上线，充分发挥金融央企的责任和担当，为进一步构建央企联合、共促“乡村振兴”工作探索有效路径。

据介绍，湖北省丹江口市位于“南水北调”中线源头和核心水源区，农业一直是当地经济支柱。长期以来，传统的农副产品销售方式困扰着当地的经济发展。

作为对口帮扶单位，国寿资产除通过购买帮助消化外，始终努力帮助当地拓宽销售渠道、创新销售方式，公司业务部门在日常营销中主动发起、联合推动，历经一年多的努力成功实现了丹江口农副产品在招行最主要的零售客户端上线销售。招商银行拥有1.9亿客户和完善的线上平台，其中招商银行和掌上生活两大App月活用户达1.11亿。此次合作，招商银行给予了鼎力支持，由“行长推荐”入驻商城，为入驻商户申请减免首年商城年费。此外，为进一步支持销售，还在分行层面通过招商银行App直播栏目“开薪购物”进行带货，开创了将助农与数字金融相结合的探索。这是国寿资产落实党中央关于“继续巩固脱贫攻坚成果，扎实推进乡村振兴”要求的实际行动，也是国寿资产与招商银行在良好合作的基础上，持续推动党建与业务深度融合的全新成果，更是两家金融央企发挥科技力量，助力绿色农业，惠及广大消费者的多赢创举。

近年来，国寿资产坚持走中国特色金融发展之路，深刻把握金融工作的政治性、人民性，积极发挥行业“头雁”作用，持续服务国家大局和实体经济发展。通过产业帮扶、教育帮扶、保险帮扶、消费帮扶、党建帮扶等多种方式，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。展望未来，国寿资产将持续发挥自身优势，协同合作伙伴资源和能力，开拓创新、积极作为，为推动金融工作高质量发展、加快建设金融强国不懈努力。

(责编：董童、李源)
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