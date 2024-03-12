原标题：瑞幸云南保山鲜果处理加工厂落成，环保处理技术精湛

3月11日，瑞幸咖啡“全球寻豆之旅”开启中国云南产区溯源征程，这是继探访埃塞俄比亚、巴拿马、印度尼西亚三大世界知名咖啡产地之后的第四站。同时，瑞幸咖啡宣布瑞幸首个咖啡鲜果加工处理厂——云南保山鲜果处理加工厂进入试运营阶段，此举将助力瑞幸咖啡进一步优化完善高品质供应链，加强对咖啡豆品质的全流程把控能力，为消费者带来更高品质的产品和体验。

中国云南是全球重要咖啡产区之一，适宜的地形及气候条件赋予了云南咖啡独特的风味。近年来，云南咖啡产业迈开了高质量发展的步伐，云南咖啡美名享誉世界。此次瑞幸咖啡“全球寻豆之旅”派出瑞幸专业寻豆师团队，深入云南保山产区从源头挖掘高品质咖啡豆，为更多消费者带来高品质云南咖啡产品。

为了加强对咖啡豆的全流程品质把控能力，瑞幸近年来持续加码咖啡上游产业链建设的投入。除保山鲜果处理加工厂外，2021年，瑞幸首个全自动化智慧型烘焙基地在福建正式投产；瑞幸江苏昆山烘焙基地也即将建成投产。

瑞幸保山鲜果处理加工厂位于保山市隆阳区潞江镇芒艾村，采用巴西、哥伦比亚的微水鲜果处理生产线，咖啡鲜果加工处理技术在全球处于领先水平，年鲜果处理量可达到5000吨。同时，该工厂还应用了全球领先的环保处理技术，在咖啡生豆的水洗处理等环节，应用自热回收多效MVR蒸发浓缩水处理技术，推动实现工业污水零排放；在咖啡豆的干燥处理环节使用空气源热泵，最大化的减少了废气的排放，将可持续的生产理念贯穿于各个生产环节。

未来，瑞幸保山鲜果处理加工厂还计划建设培训中心、实操中心，面向企业员工及当地咖农进行咖啡种植、加工等相关知识培训。以该工厂为依托，瑞幸在咖啡种植、鲜果加工处理等上游环节的技术能力及研发能力将得到强化，并在云南建立更高标准的咖啡鲜果采购体系，实现更为标准化、精细化的咖啡生豆处理流程。

云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所首席咖啡专家黄家雄认为：“瑞幸咖啡加大对云南咖啡产区的产业链上游投入，在鲜果采收、生豆处理环节的高品质标准及在可持续发展方面的积极举措，将促进云南咖啡整体品质水准的提升，推动云南咖啡产业的规模化、标准化和可持续健康发展，以实际行动助农、惠农，带动乡村振兴。”

截至2023年末，瑞幸咖啡国内门店数量达16218家，成为中国市场最大的咖啡连锁品牌。近年来，瑞幸咖啡已推出了多款由云南咖啡豆制作的现磨咖啡饮品，广受消费者好评。

此外，瑞幸还提出了“以赴美好明天”的可持续发展战略，致力于实现面向自身、面向价值链、面向更广阔的社会环境的可持续发展愿景和实践方向。未来，瑞幸咖啡还将继续完善高品质咖啡供应链建设，持续为消费者带来高品质、高便利性、高性价比的优质咖啡，推动中国咖啡市场持续向前发展。

(责编：董童、李源)

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