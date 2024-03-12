注意防骗！工信部曝光一批涉诈高风险APP
2024年03月12日20:06 | 来源：人民网
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人民网北京3月12日电 （记者申佳平）据“工信微报”消息，近日，工业和信息化部反诈专班公布了一批涉诈高风险APP，一些不法分子套用各类官方公开信息，打着“国家支持项目”“国家惠民政策”旗号，制作出一大批涉诈APP，在其中编造虚假投资理财项目，以高收益为诱饵，忽悠不明真相的群众在APP“投资”，进而实施诈骗。
工业和信息化部提醒，涉诈APP套路多，广大群众谨记不明链接不点击、未知二维码不扫描、陌生网站不浏览，从正规途径下载APP。
同时，投资理财要认准有资质的正规途径，警惕任何声称“内幕消息”“高额回报”“稳赚不赔”的投资理财推荐。通过官方渠道确认国家惠民政策真实性。
此外，工业和信息化部反诈专班会通过专业技术手段识别并定期发布涉诈高风险APP，请关注工业和信息化部反诈专班公众号涉诈高风险APP曝光台专栏，获取最新涉诈高风险APP信息。
图片来源：工信微报
(责编：申佳平、高雷)
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