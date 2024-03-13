两单消费基础设施REITs在上交所上市
2024年03月13日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （记者王震）据上交所网站消息，3月12日，在中国证监会、国家发展改革委的指导下，华夏金茂商业REIT和嘉实物美消费REIT在上海证券交易所上市，标志着我国REITs市场扩容增类再进一步，试点范围覆盖到消费基础设施领域。
两单消费基础设施REITs上市后，上交所上市REITs数量已达23只，发行规模近800亿元，涵盖消费基础设施、收费公路、产业园区、污水处理、仓储物流、保障性租赁住房、新能源等主要资产类型，市场规模效应、示范效应进一步增强。
下一步，上交所将认真履行市场组织、建设、监管职责，稳步有序推动REITs市场扩容增类，深化REITs市场生态建设，激活市场内生发展动力，更好促进一二级市场联动和投融资协同健康发展。
(责编：王震、高雷)
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