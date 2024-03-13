土特产的“含金量”越来越高（大数据观察）
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数据来源：人民网《数读中国》栏目
黑龙江蔓越莓、云南松茸饼干、陕西火龙果、甘肃南美白对虾……一场席卷全国的“农业大摸底”让消费者们惊喜连连。立足“土”、体现“特”、形成“产”，近年来各地加快发展乡村特色产业，已建成180个优势特色乡村产业集群，全产业链产值超过4.6万亿元，辐射带动1000多万户农民。“土特产”，正出现不少新变化。
产品“上新”
依托地方资源和农艺技术，特色产业方兴未艾
一方水土养一方物产。农业农村部乡村产业发展司有关负责人介绍，各地在深入了解本地乡土资源“家底”、做好产业规划布局的同时，分析新的市场环境和技术条件，顺应消费需求适度调整供应链，形成乡村特色产业竞争新优势。2023年，我国新认证登记绿色、有机和名特优新农产品1.5万个。
“发展新‘土特产’，资源禀赋是首要基础。”黑龙江八一农垦大学校长李翠霞说，比如黑龙江抚远地势低洼，冬季寒冷漫长、夏季温热多雨，良好的水环境为蔓越莓水收提供了充足条件。在此基础上，育种、栽培、水利、气象等多环节技术赋能，帮助特色产业扎下根。
“南果北种”“南蟹北养”……蓬勃发展的设施农业，让不少农产品实现了跨区种养、错季生产、周年供应。目前，全国现代设施种植面积达4000万亩，约70%的肉蛋奶和52%的养殖水产品由设施养殖提供，多元化食物供给体系加速构建。
口味出新
科技和绿色加持，农产品品质不断升级
立足本地特色资源和产业特点，各地积极与科研院所合作对接，以新品种新技术推广、技术规范推广、科技成果转化等方式，打造绿色优质产品链条，促进产业转型升级和高质量发展。
在重庆，通过调整传统制作配方和腊制工艺，推出低盐榨菜、低温发酵腊肉等产品。在陕西延安、榆林，地方政府与科研院所合作建立苹果研究院和试验站，先后引进国内外苹果新品种219个，选育优良品种12个。“香味浓郁、质地脆等特征，是近几年新优品种的需求特点，也是西北苹果产区品种结构迭代升级的方向。”陕西省苹果产业技术体系岗位科学家王雷存说，通过加快引导果农优化品种结构、栽培模式和商品化处理水平等，推动优势区域差异化发展。
2023年，我国主要农作物病虫害绿色防控面积覆盖率达54.1%，农产品质量安全例行监测合格率连续5年保持在97.4%以上。规模以上农产品加工业企业超过9万家，农产品加工转化率达到74%，比上年提高2个百分点，农产品加工能力和水平不断提升。现代农业园区建设提档升级，新建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，创建100个农业现代化示范区。
流通向新
补链条、树品牌，更多“土特产”线上线下热销
专家表示，从市场反应看，一些“隐藏款”特产乍一浮出水面即获破圈传播，不少家喻户晓的土特产再度翻红，电商平台搜索频次和下单量成倍增长，折射出特色农产品背后广阔的市场空间和强大的内需动力。
“酒香也怕巷子深”。提高农业质量效益和竞争力，离不开品牌强农。2023年，我国农业目录体系初步形成，目前已发展全国精品培育品牌144个，省级目录区域公用品牌1100余个，企业品牌1700余个，产品品牌约2000个，31个省（区、市）均出台品牌支持政策，形成了部级统筹抓精品、省级系统抓目录、市县推进抓落实的品牌发展促进机制，各类农产品加快打造“金字招牌”。
补齐冷链物流等短板，助力小农户对接大市场。2020年以来，中央财政共支持建设7.5万个产地冷藏保鲜设施，新增库容1800万吨以上，县级覆盖率达70%以上，产地冷藏保鲜、商品化处理、产后集散、均衡供应和产业抗风险能力显著提升。2023年，农村网络零售额达到2.49万亿元。
“进一步做好‘土特产’文章，关键是用新的视角来审视本地区的乡村资源禀赋。”中国人民大学农业与农村发展学院副院长毛学峰建议，一方面，要摸清资源、市场情况，科学规划特色产业品种规模，避免“一哄而上”，在产销对接上给予相应扶持；另一方面，农产品上行迫切要求标准化，要通过搭建平台公司、引入职业经理人等，围绕育种、生产、分级加工以及包装设计等全产业链各环节进行多维度升级，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。同时，健全利益联结机制，让更多农民分享产业增值收益。
（本报记者郁静娴）
黑龙江蔓越莓——
浆果映红黑土地
蔓越莓原产北美地区，为什么成了黑龙江特产？抚远市一家蔓越莓种植基地负责人李峰介绍，抚远地处我国陆地最东端，气候寒冷，富有酸性土壤和优质水资源，非常适宜蔓越莓生长。
每年9月底到10月中旬，蔓越莓成熟了。水收时，种植田里会灌满水，机械水车将蔓越莓果实脱落下来，收集到一起。远远望去，大片蔓越莓鲜果形成一片红色的海洋，映红了黑土地。观赏蔓越莓水收成为一道独特风景，带动了特色观光游。
“蔓越莓营养价值丰富，富含多种抗氧化物质。”李峰说。采摘后，基地会将大部分蔓越莓加工制成蔓越莓胶囊、蔓越莓干等。当地企业还在探索新的“打开方式”，研发蔓越莓啤酒、面膜等产品。
让李峰骄傲的是，为了培育出拥有自主知识产权的蔓越莓新品种，抚远蔓越莓种子曾两次搭乘神舟飞船，进行“太空育种”。
近年来，抚远市通过“龙头企业+基地+农户”模式，带动产业发展、农户增收。过去5年，蔓越莓种植基地累计为农民分红400多万元，每年带动1000余人就业。
（本报记者祝大伟）
产业简介
从2014年引进种植至今，黑龙江抚远蔓越莓种植面积已达4200亩，成为全国最大的蔓越莓种植基地。去年，全市蔓越莓产量达2700吨。
湖北鱼子酱——
山清水秀鲟鱼美
湖北省宜都市高坝洲镇天平山村，清江鲟鱼谷特种渔业有限公司无菌低温车间里，工人们身穿防尘服，手拿镊子，正认真挑选着黑色鱼子。
“这些刚取的鲟鱼子，需要经过挑卵、洗净、拌盐等20多道工序，才能装进罐子里压实密封，再经一个月左右发酵，最终形成餐桌上的鱼子酱。”公司总经理季坚义介绍，所有处理工序必须要在15分钟内完成，才能最大程度保证鱼子酱的鲜度与口感。
传统的鱼子酱由捕捞自里海、黑海等水域的野生鲟鱼卵制成。我国不断攻克野生鲟鱼驯养难题，形成了世界最大的鲟鱼养殖繁育加工产业。目前，世界上70%的鱼子酱产自我国，而湖北宜都的鱼子酱就占全球份额的30%，年产量达到100吨。
鲟鱼养殖并非易事，从鱼卵孵化到长到符合取卵标准，杂交鲟需要7到8年时间，而高端的欧洲鳇、达氏鳇养殖周期需要15年以上。“鲟鱼对环境比较敏感，生长水温往往在25摄氏度左右，要求水质清洁、溶氧量高。”季坚义说，如今，当地的鲟鱼从网箱养殖到恒温恒湿的鱼池养殖，产量也逐渐得到控制。
近年来，宜都推出多种鱼子酱产品。鱼子酱走上更多人的餐桌，也带动了宜都的农业产业发展。目前，宜都已发展鲟鱼养殖企业5家，年产值超过2亿元。
（本报记者吴君）
产业简介
湖北宜都养殖鲟鱼历史可追溯至上世纪90年代。如今，宜都养殖的鲟鱼有26个种类100多万尾，鱼子酱年产量达到100吨。
江西鳗鱼——
养鳗闯出致富路
徐艳这次回到江西新余的老家，“结识”了家乡的新特产。
“炭烤鲜鳗，来一个！”晚上，徐艳与朋友来到一家餐厅吃饭，在菜单上看到这道菜品，不禁眼前一亮。“这个鳗鱼是我们‘新余籍’的。”服务员介绍。
徐艳十分惊讶：“我们新余不靠海、不沿江，能产鳗鱼？”原来，江西目前鳗鱼养殖产业规模已居全国前列。
在新余瑞之辉水产养殖有限公司，记者走进鳗鱼养殖保温棚，只见清澈的鱼池里，一条条鳗鱼自在游动。
“生态环境好、水质好的地方，适合养鳗鱼。”来自福建的商人刘仲辉在一旁介绍。2020年，他看中了新余的自然优势，在此投资建了70个鱼池，共2.1万平方米，年产鳗鱼800吨。
上世纪90年代，江西开始引进鳗鱼养殖企业，产业规模不断发展壮大。2019年以来，新余先后投产7家鳗鱼规模化养殖基地。
“养鳗鱼不仅是新余生态的活广告，还是当地群众致富的快车道。”刘仲辉说。
（本报记者周欢）
产业简介
江西现有鳗鱼养殖、加工企业80余家。目前，新余鳗鱼养殖年产量达1500吨，鱼苗、鳗鱼年产值达11.5亿元。
贵州抹茶——
一抹茶青出深山
一杯牛奶，淋上抹茶液，晕染出浅浅的绿色，一杯抹茶鲜奶就出炉了。这是贵州省贵阳市一家茶饮店的热销单品。奶茶中的抹茶，来自梵净山脚下的“世界抹茶超级工厂”。
高海拔、低纬度、寡日照、多云雾，贵州拥有种茶的气候优势，抹茶产量占全国1/4，出口40多个国家和地区。
在铜仁市，世界自然遗产地梵净山云雾缭绕，负氧离子含量高。2017年，江口县引进贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司，发展抹茶产业；次年，全球最大的抹茶单体车间在梵净山脚下建成。
眼下，梵净山下的万亩茶园生机勃勃。春天，茶树发芽的时候，技术人员会用遮阴网对其进行遮阴覆盖，这是抹茶专属茶园在养护环节区别于一般茶园的关键工序。
“通过遮阴覆盖，减少光合作用，提高氨基酸和叶绿素含量，让叶子更绿。”公司副总经理兰方强介绍，“同时降低茶多酚含量，减少苦味。抹茶的鲜爽感，正是来自这道工序。”
茶叶制成碾茶后存放半年至一年，再拼配成不同口感的抹茶，应用到咖啡店、奶茶店、甜品店等。来自贵州深山里的一抹茶青，以独特的鲜爽美味，充盈人们的味蕾，带来产业发展的甘甜。
（本报记者陈隽逸）
产业简介
铜仁市被称作“中国抹茶之都”，目前，该市高标准建成抹茶原料基地3万亩。去年全市抹茶总产量700吨，产值达2.4亿元。
云南夏威夷果——
坚果丰收香满坡
“您订购的坚果礼盒已经发货啦！”今年春节，云南临沧的夏威夷果备受欢迎，订购电话响个不停。
临沧市镇康县众裕农业开发有限公司总经理马建瑞高兴地说，今年是夏威夷果卖得最好的一年。
夏威夷果，又名澳洲坚果。果仁呈象牙色，酥脆、香甜。地处澜沧江与怒江之间的临沧，有得天独厚的光、热、水、土等资源。上世纪90年代，临沧市引进试种夏威夷果。经过多年的品种选育和推广，现在，临沧全市坚果种植面积已达262.77万亩。
“满山坡，坚果熟……”在镇康县田坝村，村党总支书记王东权带着村民保花保果，唱起这首村民编写的歌谣。“一开始，村民连夏威夷果的名字都没听说过。去年夏威夷果大丰收，大家种植的积极性很高。”王东权说，近两年，村民管理水平有了很大提升，坚果产量和品质也都明显提高。
为了带动全市坚果产业规模化、产业化发展，临沧还引进多家坚果开发企业。“坚果还挂在树上，就有收购商主动来询问。”王东权说。去年，全村夏威夷果产量超过6000吨，产值超过5000万元。
（本报记者李茂颖）
产业简介
2023年，临沧市坚果干壳果产量9.65万吨，综合产值59.39亿元，其中农业产值24.91亿元，农产品加工业产值25.38亿元。
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《 人民日报 》（ 2024年03月13日 08 版）
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