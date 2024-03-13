人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

赏花正当时 气温渐暖多地迎来春日花季

2024年03月13日10:50 | 来源：人民网
小字号
贵州省铜仁市，随着气温回升，多地出现鸟语花香的美景。图片来源：中国气象局
贵州省铜仁市，随着气温回升，多地出现鸟语花香的美景。图片来源：中国气象局
12345678910

人民网北京3月13日电 （欧阳易佳）春回大地，万物复苏。今天是“数九寒天”结束后的第一天，各地气温逐步回暖，春天脚步越来越近。

“目前春季的最前沿已经跨过淮河抵达华北平原一带，江淮、江南、华南大部以及贵州、重庆、四川东部、云南大部等都已投入春的怀抱。”中国天气网气象分析师李靓说，“华北、黄淮也即将踏进春天的门槛。”

在贵州省铜仁市，随着气温回升，多地出现鸟语花香的美景；在福建省漳州市，樱花盛开，满树烂漫；在广东省广州市的东江河畔，木棉花悄然盛开……多地迎来春日花季，各地纷纷推出赏花活动，吸引游客前来观赏。

据中国气象局消息，我国大部地区气温偏高，其中华北、东北地区多晴好天气，气温较常年同期偏高2至4℃，利于冬小麦返青起身和拔节生长、土壤化冻、春耕备播和设施农业生产。

预计未来三天，南方地区多阴雨天气，关注对农业生产、交通等的影响；新疆有雨雪和大风降温天气，防范融雪型洪水、雪崩等灾害；西藏、川西高原有雨雪天气，关注对交通的影响；14日起，西北地区等地关注沙尘天气影响。（实习生陈旭对此文有所贡献）

 

(责编：孙红丽、高雷)分享让更多人看到

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部