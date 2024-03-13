人民网北京3月13日电 （欧阳易佳）春回大地，万物复苏。今天是“数九寒天”结束后的第一天，各地气温逐步回暖，春天脚步越来越近。

“目前春季的最前沿已经跨过淮河抵达华北平原一带，江淮、江南、华南大部以及贵州、重庆、四川东部、云南大部等都已投入春的怀抱。”中国天气网气象分析师李靓说，“华北、黄淮也即将踏进春天的门槛。”

在贵州省铜仁市，随着气温回升，多地出现鸟语花香的美景；在福建省漳州市，樱花盛开，满树烂漫；在广东省广州市的东江河畔，木棉花悄然盛开……多地迎来春日花季，各地纷纷推出赏花活动，吸引游客前来观赏。

据中国气象局消息，我国大部地区气温偏高，其中华北、东北地区多晴好天气，气温较常年同期偏高2至4℃，利于冬小麦返青起身和拔节生长、土壤化冻、春耕备播和设施农业生产。

预计未来三天，南方地区多阴雨天气，关注对农业生产、交通等的影响；新疆有雨雪和大风降温天气，防范融雪型洪水、雪崩等灾害；西藏、川西高原有雨雪天气，关注对交通的影响；14日起，西北地区等地关注沙尘天气影响。（实习生陈旭对此文有所贡献）