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市场监管总局发布电动自行车、家用电磁灶等5类产品消费提示

2024年03月13日13:08 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，在“3·15”国际消费者权益日来临之际，市场监管总局发布电动自行车、电动自行车头盔、家用电磁灶、移动电源和电子门锁5类产品消费提示。希望通过介绍以上产品选购和使用常识，帮助广大消费者科学购买和使用相关产品，防范可能发生的安全风险。

电动自行车消费提示

电动自行车属于非机动车，是以车载蓄电池作为辅助能源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或电驱动功能的两轮自行车。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.选择信誉良好、证照齐全的正规商家购买电动自行车，同时记得索要发票，这是日后消费者维权的重要凭证。

2.电动自行车依法实施强制性产品认证（CCC认证），需查看产品的CCC认证证书以及证书上对应的充电器和电池型号，并与实物进行核对。

3.注意查看电动自行车电池是否具备欠压、过流保护和短路保护功能，仔细检查随机附件是否包括说明书、合格证、用户警示说明等。

4.确认产品具有脚踏骑行能力，车载蓄电池是作为辅助能源，且标称电压应小于或等于48V。

二、使用常识

1.使用前仔细阅读产品说明书，按照说明书要求正确使用电动自行车。

2.充电时应采用原车的配套充电器，严禁混用不同电池种类的充电器。

3.电动自行车充电应远离易燃易爆物品，请勿在低温、高温环境或室内、楼梯间、过道充电，不能飞线充电或一板多充。充电过程中，严禁在充电器上覆盖任何物品。

4.在接通或断开充电器与电池的连接前，先断开电源。若充电指示已完成，应及时取下充电器，防止过充。

5.行驶中，不要将充电器放在车上，避免路面颠簸导致充电器内部发生短路，充电时引起自燃；避免在雨天、积水路段行驶，以防电机进水，充电时短路着火。

6.电动自行车骑行结束后，电池需冷却20分钟以上，待恢复正常温度再进行充电。

7.经常检查电池是否有鼓包现象，充电器是否完好，如需更换，请选择电动自行车说明书上配套的型号。

8.电动自行车长时间不使用时，建议定期对电池进行充电，以保持适当的电荷水平。

电动自行车头盔消费提示

电动自行车头盔是交通事故中降低乘员头部伤害程度的装具，一般由壳体、缓冲层和佩戴装置等组成。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.选购专用头盔。驾乘电动自行车时应佩戴电动自行车头盔，不要购买和使用自行车、滑板、轮滑等运动头盔或用安全帽替代电动自行车头盔。

2.查看重要信息。购买时，注意查看产品名称、厂名厂址、执行标准、产品型号规格、生产日期、使用说明等信息是否齐全。选购执行标准符合GB 811-2022《摩托车、电动自行车乘员头盔》新标准的头盔，且购买时应向商家索取发票等有效凭证。

3.查看外观结构。选购时，注意壳体应坚固平滑、边沿圆钝，无不合理凸出物。缓冲层应手感密实无异味。外表面应有反光材料，以便在光线不佳时，容易被识别，减少交通事故发生。

4.提前试戴试用。要根据头围尺寸选择合适规格的产品，头盔应与头部贴合，稳定舒适并具有足够的视野，重量不宜过重。注意头盔的壳体和缓冲层要能够覆盖额头至后脑的主要保护区域；佩戴装置应牢固，且不会因为误操作而被打开。如果有护目镜，应有卡槽等定位功能，打开后不应自行滑落。

二、使用常识

1.正确佩戴。使用前仔细阅读产品说明书，按照说明书中的使用条件和佩戴方法正确使用；使用时应系紧系带，对于有调节器的头盔应将调节器旋紧，直到头盔不晃动，按要求确认头盔是否戴牢、系带是否紧实、卡扣是否松动等。

2.注意保管。日常存放时避免长时间暴晒。在清洁时，不要用有腐蚀性的溶剂擦洗头盔外表面。

3.定期更换。头盔如果发生过一次较大撞击事故或有破损，应停止使用。若产品说明书中有建议使用期限，超过期限应及时更换。

家用电磁灶消费提示

家用电磁灶是通过电磁感应现象产生热量而进行烹饪的厨房电器。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.通过正规渠道购买。选择信誉良好、证照齐全的正规商家，注意查看产品名称、制造商名称、额定电压或额定电压范围、额定输入功率、电源性质符号等产品信息，并注意看产品是否具有能效标识。

2.家用电磁灶依法实施强制性产品认证（CCC认证），应选购有CCC标志的产品。购买时应向经营者索取发票或其他购物凭证，作为日后维权的重要凭证。

3.电磁灶外观应光洁、无变形、毛刺、无明显划痕等。

二、使用常识

1.使用前仔细阅读产品使用说明书，按照使用说明书要求正确操作和使用产品。

2.使用时将电磁灶水平放置于稳定台面，避免放置在燃气灶、电炉、金属台面等物品上面，远离易燃物品和燃气灶等高温发热器具，并保持周围空气通畅。

3. 使用时避免超负荷用电，避免锅具承载过重，禁止锅具干烧。

4. 使用过程中避免将手或其他物体放置在电磁灶加热区域，以免烫伤或过热引起火灾风险。

5. 清洁时需切断电源，避免用水直接冲洗，防止进风口和排风口进水而损坏电磁灶。

移动电源消费提示

移动电源，俗称“充电宝”，是由锂电池或电池组、相应的电路及外壳组合而成，可以提供稳定直流输出的电源系统。消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.选择信誉良好、证照齐全的正规商家购买。注意查看产品名称、型号，制造商名称、商标或识别标志，额定输入电压及电流、额定输出电压及电流等产品信息。

2.购买移动电源时，应选购执行有关强制性国家标准的产品，向经营者索取发票或其他购物凭证，作为日后维权的重要凭证。

3.检查产品外观。产品表面应清洁，无明显变形，无机械损伤，接口触点无锈蚀。

二、使用常识

1.使用前仔细阅读产品使用说明书，按照要求正确操作和使用。

2.充电时，检查充电口是否接触良好，放置于远离易燃易爆物品的地方进行充电。

3.充满电后应及时拔下充电插头。

4.使用时若发现移动电源、接口、充电线等异常发热，应立即停止使用。

5. 如移动电源不慎跌落或撞击，检查其外壳是否有开裂、鼓胀，内部是否有松动器件产生异响，如发生此类现象，应停止使用。不要私自拆卸、改装、维修移动电源。

6. 移动电源长时间不使用时，置于常温干燥处，防止接口与其他金属物品接触发生短路或异常放电。

7.废旧的移动电源应按环保和垃圾分类要求，置于电池类产品的回收箱或有害垃圾分类箱，不可随意丢弃。

电子门锁消费提示

电子门锁因其智能、便捷、安全等优点受到广大消费者青睐，消费者在购买和使用时应注意以下几点：

一、选购常识

1.购买电子门锁时注意查看产品标签上产品名称、生产厂名厂址、执行标准等内容是否完整，产品合格证、说明书、保修单等是否齐全，购买时应向商家索取发票等有效凭证，拒绝购买“三无”产品。

2.选购符合国家标准GB 21556-2008《锁具安全通用技术条件》的产品。

3.选购具有应急开启功能的电子门锁，以便应急情况下使用。

4.选购具有输入错误报警和防破坏报警功能的电子门锁。当连续多次实施错误操作或防护面板遭受外力破坏时，电子门锁应有相应报警信号提示。

5.选购时关注电子门锁使用寿命。

二、使用常识

1.首次安装电子门锁后，应修改默认密码，避免使用连续数字或相同数字的密码，以防不法分子非法打开门锁。

2.开启电子门锁组合验证的开锁方式。比如，采用“密码+指纹”、“密码+刷卡”、“人脸+指纹”等双重验证方式。

3.使用信息识别卡开锁功能的电子门锁，应妥善保管好信息识别卡；使用指纹开门功能的电子门锁时，应留意是否存在可疑痕迹或划痕，防止被非法读取和复制。

4.定期检查电子门锁电量，及时充电或更换电池，检查锁芯孔和应急充电口是否堵塞。

5.若使用过程中出现故障，切勿自己拆卸，需联系专业人士上门维修。

6.妥善保管应急钥匙，以备不时之需。

据介绍，下一步，市场监管总局将继续聚焦公众关心关注的消费品，加强产品质量安全监管，切实维护消费者合法权益。

(责编：杨曦、高雷)
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