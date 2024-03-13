财政部下达农业生产防灾救灾资金8.3亿元 支持各地积极助力春耕备耕
2024年03月13日13:56 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，按照党中央、国务院有关决策部署，为支持各地积极应对相关农业灾害带来的影响、助力春耕备耕，财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金8.3亿元，支持江苏、安徽、河南、湖北、湖南等12省（区）加快做好农作物改种补种、农业及畜牧渔业设施灾损修复等相关防灾减灾救灾工作，为促进夏季粮油生产开好头、起好步提供有力支撑。
(责编：王震、高雷)
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