人民网北京3月13日电 （记者王震）据海关总署网站消息，作为北方汽车出口的重要枢纽，天津口岸凭借口岸区位优势以及优良的营商环境，延续汽车出口火热势头。据天津海关统计，今年1-2月天津口岸出口汽车8.8万辆，货值57亿元，同比分别增长73.2%和91.8%；其中，电动汽车出口6.1万辆，同比增长74.9%，实现新年“开门红”。

为助力汽车出口，天津海关建立“出口汽车联络员”机制，提供24小时预约通关服务，开展全流程通关政策宣贯，引导企业叠加“提前申报”“运抵验放”等通关便利措施。牵头建立“关、港、物、企”协调机制，助力企业提升车辆短途倒运、临时仓储等作业效率，降低企业通关成本。积极联合相关部门及口岸单位，整合口岸资源实现信息互通、联合监管，支持天津口岸滚装汽车码头建设，为国产汽车出海提供高质量物流支持。同时，天津海关以智慧海关建设提升口岸通关效能，提前了解企业通关计划，建立应急处置机制，依托信息化系统开辟出口车辆进场“绿色通道”，提前科学配置通关服务资源，落实“线上预约+即到即检”，持续压缩出口整体通关时间。

天津新港海关综合业务三处副处长姜枫介绍：“2024年，天津新港海关将继续推进各项便捷通关措施落地落实，建立数据监控分析制度，整合口岸资源加强运输保障，推动汽车贸易高质量发展。”

(责编：王震、高雷)

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