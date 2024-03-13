人民网记者 许维娜

政府工作报告提出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。作为国民经济发展不可或缺的“大动脉”，也是其他各类产业发展不可或缺的基础保障，交通运输行业涉及多项具体工作，并将加速探索，持续迈向高科技、高效能、高质量。

近年来，人工智能、物联网、大数据等前沿科技的应用，推动交通运输新质生产力加快形成，持续完善智慧交通体系建设。

作为全国首批交通强国建设试点单位，雄安新区如今已打造形成了城市交通大脑、自动驾驶、智能网联、车路协同、智慧出行服务系统等一大批智能交通技术示范应用成果和创新项目。“四纵三横”对外高速公路骨干路网已经全面形成，“四纵两横”高速铁路网络正在加快推进，内部城市骨干路网体系基本建立，城市框架全面拉开。

此外，今年的春运，人流量创同期历史新高：全社会跨区域人员流动的总量达到84.2亿人次。其中自驾出行成为主力，达到67亿人次，约占出行总量的八成。同样作为全国首批交通强国建设试点单位的高德地图，于年前启动2024年“温暖回家路”服务计划，旨在打造涵盖多种不同场景的数字化综合出行服务矩阵，为全国各地用户提供平安、便捷、温馨的春运返乡体验。

其中包含的具备自学习能力的新能源导航，以及应用北斗卫星导航高精定位技术、在复杂的雨雪冰冻极端天气中发挥重要作用的车道级交通预警、盲区会车导航等服务，均受用户好评。整个春运期间，其调用北斗卫星日定位量的峰值也达到了4800亿次。

空间广阔，创新发展不止，在交通强国建设、交通运输行业整体升级的进程中，高科技驱动已经成为一条必经之路。

高科技推动智慧交通蓬勃发展，越来越智能化、越来越“聪明”的同时，也让绿色交通、交通普惠等理念逐渐深入人心，推动整个行业进一步朝高效能、高质量的方向大步前进。

湖北襄阳建成了全国首个“智能网联+智慧交管”深度融合应用城市，当地通过对城市400多个点位路口进行智慧化改造，同时建设交通碳排放实时监测与量化平台，可对中心城区部分路口进行二氧化碳的量化分析，打造交通领域碳排放“可核算、可交易”的新型应用场景，推动能耗“双控”向碳排放“双控”的转变。

在北京，由交通委员会、生态环境局、公交集团、地铁公司、高德地图等多方参与共建国内首个提供“门到门”服务的绿色出行一体化平台“北京MaaS”，探索以碳普惠鼓励用户绿色出行的模式，并达成了绿色出行碳交易。目前，该平台上参与碳普惠的用户数已超过300万，绿色出行减碳量累计超过40万吨，通过碳市场的碳交易量达到了12万吨。

还有同样由数字化技术驱动的“轮椅导航”“助老打车”“一路护航”等贴心服务，则是推动了面向弱势群体的“交通出行普惠”，阐释了交通强国建设过程中，“不让任何一个人掉队”“以人为本”的人文理念。

去年7月，江西九江德安县就开启了一场跨越了1300公里、历经13个小时的生命接力，患有先天性脑积水的一岁“大头”宝宝在医护人员、交警、媒体，以及高德地图“一路护航”的保障下，经过湖北、安徽、山东、河北，一路北上赶赴北京，顺利前往北京大学第一医院寻求医治。

交通，作为发展的“先行官”，在经济社会中扮演着至关重要的角色。另有专家表示，近年来，随着新技术和新模式的不断涌现，交通行业也迎来了前所未有的发展机遇，加快建设交通强国仍然任重道远，大有可为。

(责编：申佳平、高雷)

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