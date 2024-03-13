财政部在香港顺利发行2024年首期120亿元人民币国债
2024年03月13日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京3月13日电 （记者王震）据财政部网站消息，3月13日，中华人民共和国财政部在香港特别行政区，面向机构投资者招标发行2024年首期120亿元人民币国债。其中，2年期30亿元，认购倍数3.27倍，发行利率2.20%；3年期30亿元，认购倍数3.51倍，发行利率2.28%；5年期30亿元，认购倍数3.01倍，发行利率2.39%；10年期30亿元，认购倍数2.85倍，发行利率2.45%。
财政部有关负责人表示，此次发行时间比往年有所提前，受到市场欢迎。同时，财政部将继续保持香港人民币国债常态化发行，以持续巩固提升香港国际金融中心地位。
(责编：王震、高雷)
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