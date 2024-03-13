人民网记者 栗翘楚

近日，海关总署发布数据显示，2024年前2个月，我国货物贸易进出口总值6.61万亿元，同比增长8.7%；其中，出口3.75万亿元，增长10.3%；进口2.86万亿元，增长6.7%，三项数据均明显高于市场预期，创历史同期新高，外贸实现良好开局。

“巩固外贸外资基本盘，我们有信心、有底气。”3月6日，商务部部长王文涛在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，总体来看，外贸发展依托的产业基础、要素禀赋、创新能力在不断增强，我国出口商品正在向价值链上游攀升，而且我国积极主动开放，进口市场机遇也在扩大，进出口都有很大潜力，外贸展现了较强的韧性。

今年政府工作报告提出，要主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，增强国内国际两个市场两种资源联动效应，巩固外贸外资基本盘，培育国际经济合作和竞争新优势。

多位行业专家和业界代表接受人民网记者采访时表示，2024年，我国外贸发展的基本面将保持不变，外贸发展具有新动力和新空间，预期在量上将稳中有升，在结构和质量上将持续改善优化。

新动能：外贸新业态跑出“加速度”

连日来，广东省广州市南沙综合保税区内一片繁忙，一个个包裹飞快地从流水线上滑过，工作人员熟练地打包、装车，随后运往千家万户。据广州海关统计，近年来广州市跨境电商进口规模保持快速增长，由2014年试点开展跨境电商业务时的1.68亿元增长至2023年的293.7亿元，年均增长约77.5%。

从最初的试点持续扩容，到基本覆盖全国，跨境电商已成为拉动我国外贸的新动能。

“‘优化海外仓布局’是今年政府工作报告的新提法，助力跨境电商发展也将成为中国外贸发展的重要工作。”北京师范大学经济与工商管理学院教授魏浩接受人民网记者采访时表示，提法的变化表明，国家从重视海外仓的数量增长转变为更加重视海外仓的结构优化，更加强调物流效率的提升和物流成本的降低，以此作为推动跨境电商持续高速发展的关键环节。

当前，越来越多的经济体、国际贸易组织开始重视跨境电商和数字经济规则的制定。作为跨境电商发展的先行者，近年来，我国积极探索跨境电商国际规则构建，通过正式申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）等高水平自由贸易协定，不断加强与国际规则体系的对接和参与国际经贸规则治理。

商务部研究院副院长崔卫杰接受人民网记者采访时表示：“主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放，既是坚定以高水平对外开放促进深层次改革、推动高质量发展、服务中国式现代化的必然要求，也是推动建设开放型世界经济，坚持经济全球化正确方向，维护多元稳定的国际经济格局和经贸关系，推动构建人类命运共同体的重要体现。”

新机遇：打造更具吸引力的中国市场

2023年，全国新设立外商投资企业53766家，同比增长39.7%；实际使用外资金额11339.1亿元，同比下降8%。在全球跨国投资低迷、引资国际竞争日趋激烈的背景下，中国引资“成绩单”来之不易。

“一直以来，外资企业既共享了中国式现代化带来的巨大机遇，也为现代化建设提供了更多动力。我相信，随着高水平对外开放不断推进，发展机遇将会更大，增长动力也将更澎湃。”全国政协委员、香港太古集团有限公司董事邓健荣接受人民网记者采访时表示，随着加大吸引外资力度更多举措的推出，中国市场对外资企业的“磁吸力”将更为强劲，大家的信心将更加充足，将会更坚定地投资于中国市场。

今年政府工作报告中，加快发展新质生产力被列为2024年政府工作的重要任务。在不少外企看来，中国加快发展新质生产力，亦与企业自身的发展策略相契合，也带来了更广阔的市场机遇。

西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松接受人民网记者采访时表示：“当前，新质生产力正成为中国全力推进经济高质量发展的强劲引擎。这与西门子的战略高度契合，也为我们提供了广阔的市场机遇与新的业务增长点。我相信，中国市场会迸发出更大的潜力，这也会为企业和企业家增添信心。”

“目前，‘创新驱动发展’已成为实现中国高质量发展的重要战略，这为GE Vernova带来了诸多发展机遇。特别是近几年，中国不断坚持高水平对外开放，一系列开放政策及支持措施相继落地，让我们看到了广阔的发展前景，我们对于在中国的长足发展充满信心。”通用能源（GE Vernova）燃气发电服务中国区总裁许欣接受人民网记者采访时说。

近年来，我国外贸发展依托的产业基础、要素禀赋、创新能力在不断增强，虽然外贸形势仍较为严峻，但今年以来已有积极向好的趋势。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越接受人民网记者采访时表示，从今年1-2月我国进出口数据来看，我国外贸势头良好。此外，政府工作报告提出的一系列扩大对外开放的政策措施，也将提高我国在全球贸易和投资领域的质量和层次，激发更多外资企业的投资兴趣，为我国外贸和外资的稳步增长提供了基础。

正如十四届全国人大二次会议新闻发言人娄勤俭所说：“中国的大门对世界始终是打开的，不会关上。开着门，世界能够进入中国，中国也才能走向世界。”

(责编：申佳平、高雷)

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