人民网北京3月13日电 （记者乔雪峰）作为第三产业现代服务业的重要组成部分，家电服务业在现代服务业中的地位和作用日益凸显。据中国家用电器服务维修协会初步测算，2023年家电服务业总体规模近万亿元，活跃法人单位数约10万家，长期从业人员240万左右（旺季增加从业人员100万左右），服务收入及盈利增长已超过制造和销售行业。

近年来，我国消费者对于家电产品和服务的需求已不再是传统、简单的产品购买和安装、维修服务关系，正在向对产品的衍生需求和深度服务需求转化。

在中国家用电器服务维修协会会长刘秀敏看来，从“依赖政府、依赖政策”转向“依靠市场、消费者选择”跃升，这是市场经济发展的关键点和趋势所在。

3月13日，刘秀敏在3·15家电服务业消费者权益革新大会上表示，消费者需求正在从“温饱型”向“品质型”跃升，从“单品消费”向“集成整套消费”跃升，从追求“产品质量”向追求“服务品质”跃升，从“技能型消费”向“服务型消费”跃升。

“家电产品只是提高生活和工作质量的一个载体，企业长期以来重视和加强产品可靠性技术，极大地促进了产品质量的提升。” 刘秀敏告诉记者，消费者对服务的需求，必将促使家电服务业和企业重视维修性技术和保障性技术以及新的技术和管理手段。

与此同时，家电服务业在满足人民群众对高质量美好生活的追求中不断跨越升级，呈现出“四新”的特点，刘秀敏表示，首先是生产性服务业和消费性服务业双轮驱动发展的新态势，并不断向公共性服务业和基础性服务业延伸；其次是向全产业链及跨界集群发展的“局变全盘”新格局；再次是业态和生态变革创新、用户资产与企业资产融合创新发展的新景象；最后是利益链、产业链、生态链三链延伸日益见长的新价值。

中国家用电器服务维修协会执行会长刘松则表示，过去六年，家电服务业消费者权益革新从理念到政策、从产品及服务到维权，消费者不只需要保护的权益，还有消费者真需求的权益，真实的消费者在想什么，赋予了消费者权益革新的深刻内涵。

“今年，中消协提出消费维权年主题为‘激发消费活力’。优化消费环境，让消费者敢消费、愿消费、乐享高品质消费，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。协会将与中消协继续密切合作，进一步提振消费信心，增强消费活力，以保护消费者权益为基础，促进消费者权益革新。”刘松说。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经