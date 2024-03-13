人民网北京3月13日 （记者孙博洋）记者从中消协了解到，13日，《2023年100个城市消费者满意度测评报告》（以下简称《报告》）发布，测评结果显示，无锡、杭州、佛山、苏州、青岛、烟台、深圳、南京、北京、宜昌分列100个城市消费者满意度综合得分第一至十名。

《报告》显示，，2023年全国100个城市消费者满意度综合得分为79.92分，总体处于良好水平。33个城市得分位于全国平均线之上。三个一级指标中，“消费供给”“消费维权”得分分别为81.78分、79.21分，与2022年相比分别上升1.24分、1.68分，提升较大。

中消协相关负责人指出，2023年是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的重要一年，作为消费者主观感受和情绪集中测度的满意度综合得分达到79.92分，超过2022年水平，总体符合预期。对照2017年至2022年的71.75分、73.68分、77.02分、79.32分、80.59分、78.81分，2023年满意度得分在近七年中位居第二，说明各地消费领域民生保障工作特别是维权工作得到了广大消费者的认可。

测评数据显示，男性消费者和女性消费者满意度得分分别为80.12分和79.71分，近7年调查结果均为男性得分略高于女性。从不同年龄段来看，2023年各年龄段消费者满意度得分差异较小，得分最高的为15-24周岁群体（80.56分），得分最低的为55-70周岁群体（79.07分）。将消费者按照月收入水平划分为3000元及以下、3000-5000元（含）、5000-8000元（含）和8000元以上4个类别进行比较可以发现，月均收入5000-8000元（含）消费群体的满意度得分最高，为81.40分。

中消协相关负责人分析指出，100个被测评城市排名总体稳定，47个城市满意度得分提高，城市得分表现和提升数量均优于2022年。除个别城市外，东部和南部城市、经济发展水平高的城市得分要高于中西部及经济发展一般的城市；东部地区加速引领消费者满意度向好提升，中西部地区加速追赶，城市之间分差有所降低。无锡、杭州、佛山、苏州、青岛、烟台、深圳、南京、北京、宜昌分列100个城市消费者满意度综合得分第一至十名。

中消协相关负责人表示，梳理连续七年城市消费者满意度测评结果来看，消费者满意度综合得分较为稳定，整体呈现上升趋势。各地党委政府、有关部门和社会各界为持续激发消费活力、强化消费预期、提振消费信心携手共治、群策群力，消费者反馈良好。

针对2023年度消费者满意度测评结果反映出来的民生诉求，中消协提出五点建议：一是坚持稳中求进、以进促稳，持续优化消费环境，夯实城市发展底气韧劲；二是坚持多措并举、质效并重，不断丰富消费供给，满足消费者的日常生活消费需求、品质升级需求和个性化消费需求；三是践行人民至上、消费者优先理念，打造高效便捷的维权公共服务体系和社会共治体系，强化消费维权效能；四是注重城市品牌建设与管理，激发数字时代城市建设发展新动能；五是提振消费信心预期，有序有度激发消费热情，稳定扩大居民收入，让居民敢消费、愿消费、乐享品质消费。

(责编：申佳平、高雷)

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