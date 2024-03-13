人民网北京3月13日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布了《关于2023年全国汽车和消费品召回情况的通告》（以下简称《通告》），公布2023年我国汽车和消费品召回情况。

《通告》显示，2023年，我国共实施汽车召回214次，涉及车辆672.8万辆，分别比上年增长4.9%和49.9%；我国共实施消费品召回771次，涉及产品1042.0万件，分别比上年增长11.7%和 4.6%。

市场监管总局相关负责人表示，2023年，我国汽车产销量创新高，新能源车增速较快，消费品市场持续稳步发展。市场监管总局着力推动高质量发展，统筹高质量发展和高水平安全，加强缺陷汽车和消费品召回管理，保护消费者人身财产和社会公共安全。

《通告》发布数据显示，汽车召回方面，2023年，我国共实施新能源汽车召回72次，涉及车辆160.3 万辆，占全年召回总数量的23.8%。新能源汽车召回数量同比增长32.3%，创历史新高。实施远程升级 （OTA）召回6次，涉及车辆117.3 万辆，同比增长32.2%，OTA逐渐成为汽车召回实施的重要方式。受市场监管总局缺陷调查影响召回27次，涉及车辆399.6万辆，同比增长127.2%，占全年召回总数量的 59.4%。截至 2023年年底，我国已累计实施汽车召回2842 次，涉及车辆达1.03亿辆。

消费品召回方面，2023年，受市场监管部门调查影响召回次数为699次，涉及产品612.8万件，分别占召 回总次数和召回总数量的90.7%和 58.8%，缺陷调查仍是推动消费品企业实施召回的主要方式。截至2023年年底，我国已累计实施消费品召回4885次，涉及产品达1.01亿件。

《通告》指出，2023年，市场监管总局与生态环境部密切合作，共同推进机 动车排放召回工作稳步前进。全年共收集排放危害相关线索1402条，联合组织专家技术交流7次，启动调查案件4件，督促生产者实施排放召回10次，涉及车辆181.1万辆。截至2023年年底，我国已累计实施排放召回31次，涉及车辆327.2万辆。

《通告》指出，2023年，我国主要从加强召回技术机构建设、突出重点产品和社会热点问题调查、稳步推进汽车安全沙盒监管试点、深化无人机产品安全召回监管、加强全国消费品召回区域协作5个方面抓好召回管理工作。

《通告》透露，2024年，市场监管总局将强化“保安全”底线思维，全面落实产品安全责任，重点开展加大产品安全召回监管、优化产品安全召回监管体系、深入推进产品质量安全沙盒监管制度、提升缺陷产品召回技术支撑能力等4个方面的工作。

(责编：申佳平、高雷)

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