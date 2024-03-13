人民网北京3月13日电 （记者申佳平）据国家金融监管总局官网消息，国家金融监管总局党委于3月13日下午召开扩大会议。会议提到，把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持，助力培育新兴产业、未来产业，支持传统产业转型升级。

据了解，会议要求，要有力有序防范化解金融风险。全力推进中小金融机构改革化险，有计划、分步骤开展工作，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，提高项目“白名单”对接效率，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，大力支持保障性住房等“三大工程”建设，促进构建房地产发展新模式。配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。

会议指出，要坚决做到监管“长牙带刺”、有棱有角。着力加强金融监管法治建设，加快弥补短板弱项，严肃查处“关键事”“关键人”“关键行为”，真正把板子打准、打痛。健全风险防控机制，做到早识别、早预警、早暴露、早处置。抓紧牵头建立监管责任归属认领和兜底监管机制，推动落实“管合法更要管非法”“管行业必须管风险”要求，严厉打击非法金融活动。进一步强化央地协同，真正做到同责共担、同题共答、同向发力。

同时，会议强调，要持续提升服务实体经济质效。全力做好五篇大文章，畅通资金资本资产“三资”循环。把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持，助力培育新兴产业、未来产业，支持传统产业转型升级。积极促进新型消费和传统消费，加大对国家重大工程、重点项目的资金供给，提供更有针对性的外贸金融服务。推动小微、民营企业贷款增量扩面。有力服务民生保障，加快补齐第三支柱养老短板，积极发展农业保险、巨灾保险，持续提升保险保障能力。

此外，会议要求，要持之以恒深化全面从严治党。旗帜鲜明加强政治建设，严格落实系统各级党组织主体责任和“一把手”第一责任人责任，不断提高党建工作质量。常态化、长效化抓好中央巡视整改，加强督导调度，较真碰硬、标本兼治，确保各项整改要求落实到位。坚定不移正风肃纪反腐，深化落实中央八项规定精神，持续营造风清气正的良好政治生态。强化干部队伍建设，深入实施“四新”工程，提振干事创业的精气神。

会议强调，要扎实开展推动两会精神落实相关工作。认真做好《政府工作报告》任务分解，明确责任单位和办理时限，抓好督查督办。牵头部门要尽责抓总，蹄疾步稳加快推进。参与部门要树立“一盘棋”意识，主动担当，强化协同。高质高效办好两会建议提案，优化办理机制，做实做细各项工作，真正把建议提案办理过程变为增进理解、凝聚共识的过程，不断提高满意度。

(责编：申佳平、高雷)

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