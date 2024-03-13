人民网 方经纶 焦磊

随着信息技术的蓬勃发展，数字经济已然包罗万象，随之兴起的数字消费也正焕发全新活力。国家统计局公布数据显示，2023年我国实物商品网上零售额130174亿元，按可比口径计算，比上年增长8.4%，占社会消费品零售总额比重为27.6%。

当居民需求不断更新升级，更多新业态、新场景、新模式正被挖掘，数字消费前景广阔。去年年底召开的中央经济工作会议明确要求“大力发展数字消费”。

发展数字消费有啥好抓手？本期《记者去哪儿》的受访嘉宾们认为，数字消费平台“一网”通“两端”，既为消费者提供实惠与便捷，同时也推动企业提质增效。

2023年7月，国家发改委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》中提出“加速传统消费数字化转型”。浪潮之下，一批地方名优特产正因数字消费平台的赋能，获得更多消费者的关注与青睐。

“消费的数字化转型，不管是对消费者还是实体经济，都起到很大的促进作用。”黄老五食品股份有限公司董事长黄崇友说。

“原来我们做零售，更多是以点到点打开销路。有了消费数字化转型，比如说与支付平台合作，能够完成由点到面的业务推广，更好赋能品牌发展。”四川威兰特食品有限公司董事长倪伟告诉《记者去哪儿》栏目，数字消费同样帮助了当地果农致富，之前经销商上门进行水果采收效率很低，如今买卖双方可以在平台及时发布和阅览供需信息，助力交易效率和产品质量的提升。

与此同时，大型央国企也正与数字消费平台携手共赢、创新发展。

“当下智慧零售成为市场上越来越重要的商业模式，即依托数字平台，实现从生产制造到终端销售环节全链条智能化运营管理。”中粮智尚总经理魏星举例，对于经营工作来说，企业自主研发的经营系统，集业务、运营、财务、增值等为一体，赋能数字化运营。在支付端，通过与中国电信翼支付等新消费平台跨业合作，企业可以拓展支付方式方法，更好满足用户的多元需求。

实际上，不仅在商业市场，数字消费平台如今在各地惠民生方面也有着突出表现。

您使用过电子消费券吗？在陕西榆林的一处商圈，接受《记者去哪儿》栏目街头采访的消费者表示，自己在汽车、餐饮、服装等多个领域，都曾使用过当地政府发放的电子消费券。

“电子消费券活动是我们去年以来开展的一项工作措施。2023年榆林市共发放1.8亿额度的消费券，有效释放了消费潜力。”榆林市商务局副局长郭波介绍，2023年，榆林围绕商贸和汽车两类商品，与中国电信翼支付等平台合作进行电子消费券发放，两类商品拉动消费已经累计超15亿元。

“作为数字新消费平台，我们积极落实国家稳增长、促消费的战略部署。”天翼电子商务有限公司相关负责人介绍，公司主要从三个方面展开工作，一是与央企展开合作搭建新消费平台，将优质的产品及服务带给线上线下的消费者；二是协同地方政府发放消费券，目前已经协同31个省区市150多个地市发放政府消费券；三是协同相关部委，围绕推动乡村振兴，为全国各地的“名特优”农产品、地方“老字号”品牌等建立销售平台，展开一系列推广服务工作。

展望未来，平台和企业如何进一步赋能数字消费，实现更好的互利共赢？

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林认为，双方合作应具体从4个方面入手：一是数据共享，企业分享数据、平台通过算法优势对数据进行解构，获得有价值信息；二是数据应用实践，平台将数据转换为信息与AI功能，企业进行实践，既实现了降本增效，也推动了平台优化数据应用；三是流量赋能，平台可将流量结合数据应用赋能企业，增强其渠道能力；四是共建生态，通过企业和平台的共同努力，为共建生态带来更大商机。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经