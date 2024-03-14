原标题：领跑2024无人驾驶商业化元年 易控智驾再获超3亿元产业资本融资

近日，国内矿山无人驾驶领先企业易控智驾宣布再获超3亿元C++轮融资，本轮由老股东兴杭国投和紫金矿业领投，郑州人才基金跟投。叠加此前完成的C轮及C+轮融资，易控智驾已在半年内合计完成超7亿元股权融资。据悉，本轮融资将用于技术产品研发和无人驾驶运营管理。

易控智驾创立于2018年，是国家级专精特新“小巨人”企业和国家级高新技术企业，公司将融合了“车、能、路、云”的无人驾驶技术与雄厚的现场运营实力相结合，致力于为矿区提供无人驾驶技术与运输运营服务。目前，易控智驾已在国内十大露天煤矿中入场了五座，并与国家能源集团、特变电工、国家电投集团、紫金矿业等顶级矿企合作；在运营矿车数量、单矿最大无人驾驶车队规模等关键指标均居全球首位。

龙岩市副市长、上杭县委书记王波表示，近年来，上杭深入实施创新引领战略，以培育发展新质生产力为目标，敏锐把握人工智能浪潮下的产业机遇，持续加大在下一代半导体材料方向的项目引进和投资布局；并发挥兴杭国投国有资本优势和紫金矿业矿山应用场景优势，持续加大在矿山、港口、环卫清扫、末端配送等领域无人驾驶企业的投资布局。而作为全球领先的矿山无人驾驶企业易控智驾签约落地，标志着上杭乃至龙岩在人工智能产业布局上的重大突破，将与当地产业高度融合，带动上下游产业链发展。

上杭县委副书记、县长罗剑表示，上杭是第二批国家创新型县和国家知识产权强县建设试点县，科学研究与研发经费投入长期保持全市第一、全省前列，优秀企业代表于2022年、2023年先后在全国颠覆性技术创新大赛总决赛中斩获最高奖，易控智驾作为全球矿山无人驾驶领军企业的落户，将为上杭发展带来前沿技术、先进理念。下一步，上杭将持续优化营商环境，以更实政策、更优服务、更强保障，支持企业做强做大，推动企业在杭发展有感、创新有为、成长有力，助力上杭加快发展新质生产力，推动高质量发展。

半年内连续两轮融资累计超7亿元，易控智驾持续获得产业资本青睐

此前，兴杭国投和紫金矿业从易控智驾成立早期的pre-A轮起，便多轮持续跟投易控，坚定看好矿山无人驾驶行业发展前景及易控智驾战略方向和发展路径，五年来持续给予业务赋能，全面陪伴易控成长。

兴杭国投为福建省上杭县属全资国有公司。公司现有全资、控股和参股企业20余家，业务范围涉及矿产冶金、股权投资、园区建设、新能源新材料、水利电力、交通运营等多个领域，是A+H上市公司紫金矿业的第一大股东。

闽西兴杭国投公司董事长李建表示，兴杭国投持续多轮投资易控智驾，见证了易控从成立初期不断进行无人驾驶方案验证，到现如今成为行业内唯一实现了数百台无人驾驶矿卡常态化运营的领先企业。易控智驾的高成长性和高发展潜力，以及创新型的商业模式都在不断超越我们的期待。兴杭国投将不断为易控带来产业生态资源赋能，开放紫金矿业的更多应用场景，无论在高原，还是在国内和海外，多方最大化寻找战略协同目标，共同为露天矿的无人化智能化发展贡献力量。

紫金矿业是全球领先的大型跨国矿业集团，主要从事铜、金、锌、银、锂等金属矿产资源勘查、开发及工程设计、技术应用研究。目前已经在全国17个省(区)和海外15个国家拥有重要矿业投资项目，全球员工总数超5万人，公司营业收入、资产总额、总市值均接近或超过3000亿元，致力于打造“绿色高技术超一流国际矿业集团”，以优质矿物原料为中国及全球经济增长和可持续发展助力。

紫金矿业集团董事长陈景河表示，“双碳”目标和ESG体系的推进催生了全球矿业新发展新机遇。中国矿业要坚定全球化发展的信心，实现矿业发展与环保及社区的和谐统一。无人驾驶技术作为智能矿山场景的先进生产力，正发挥着巨大的作用。易控智驾不仅拥有国内领先的无人驾驶技术，已在露天煤矿取得了“规模化落地”、“快速部署”的好成绩，同时在无人驾驶矿卡研发和清洁能源使用方面也有丰富的实践经验。接下来紫金和易控将共同打造多元场景的标杆项目，以无人驾驶技术和更耐用的新能源矿卡赋能国内高海拔场景和海外矿山业务，践行采矿业ESG理念，为共建绿色智能矿山发挥更大的作用。

郑州人才基金是由郑州高新区联合省平台共同设立的郑州市首支以人才为主题的创投基金。基金主要投向国内外前沿技术、原创技术、颠覆性技术等领域。郑州人才基金坚持发挥人才基金独特作用，扶持高端人才创新创业，加快科技型企业产业集聚。

郑州人才基金执行事务合伙人委派代表宋俊丽表示，人才基金坚定看好以易控智驾为代表的高新技术企业发展，将进一步围绕人才培养建设、科技成果转化等方面对企业进行赋能，发挥撬动和带动作用，形成区域产业集聚，推动建立人才、资金、产业、创新要素共生生态圈。

与紫金矿业形成战略协同，开拓矿山无人驾驶场景应用能力边界

矿山无人驾驶技术已在2023年率先实现大规模商业化落地，让行业看到了无人驾驶技术落地的曙光。比如，易控智驾已成功打造了全国首个全矿运输车辆实现新能源无人驾驶的智慧矿山标杆项目，并实现了全球单矿最大无人驾驶车队203台车7*24小时常态化运行，为无人驾驶的规模化应用树立了标杆。

在技术应用场景上，从剥离到采煤业务，易控已经深入露天煤矿核心业务场景，实现了技术能力不断提升，作业效率不断赶超人工，受到众多头部矿企信赖。今后将不断开拓矿山无人驾驶场景应用能力边界，与紫金矿业携手，快速推动L4级矿山无人驾驶从煤矿走向高海拔地区、金属矿山、海外地区等多元场景，并逐步走向半开放、开放式应用场景，以科创之力实现社会价值，推动绿色制造、碳中和、可持续发展、ESG建设等方面长远发展。

易控智驾联合创始人、董事长张磊表示，半年内顺利完成7亿元融资，体现了市场和产业方对易控智驾的积极认可，感谢福建上杭长期以来对易控智驾的支持和信任。2024年是无人驾驶行业的商业化元年，矿山场景作为率先实现商业化落地的赛道，叠加产业资本的战略加持，势必会带来更广阔的市场发展空间。紫金矿业是国内率先实现“走出去"战略的全球化企业，也是率先推动无人驾驶实现落地的矿业公司，目前已在很多矿种和场景内实现了少人化作业，充分体现了我国矿企的进步性和领先性。未来易控智驾将与紫金矿业协同开展多场景泛化应用，为全球采矿业高质量发展提供有力支撑。

在“技术+运营+线控整车”多轮驱动下，易控智驾将以矿山无人驾驶积极践行新质生产力要求，加深创新型技术产品对场景应用能力的理解，做出让国内外客户认可、创造更多社会价值的产品，预计在2024年底，易控智驾无人矿卡投入运营数量将会达到1000台左右，引领释放智慧矿山发展新动能，助推产业链实现跨越式发展。同时在海外充分利用无人驾驶技术与清洁能源相结合，助力“零碳方案”落地，为全球采矿业智能化、绿色化发展贡献更多力量。

(责编：董童、李源)

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