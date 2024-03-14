日前，2024“流动科学课”在广西启动，活动走进南宁市刘圩镇中心学校、北海市营盘镇黄稍小学、三江侗族自治县民族实验学校等六所乡镇学校，累计为500多名小学生完成授课。

广西科协党组成员、副主席黎宁表示，2024年“流动科学课”在广西举办，可以极大促进广西发展科普教育活动，促进民族地区的乡村振兴。黎宁介绍，广西目前有39辆科普大篷车，有700多件车载科普展品，2023年广西科普大篷车到了100多所乡村学校开展科技教育活动，但是对于乡村学校来说最稀缺的是权威科技教育专家，这一次的“流动科学课”对乡村学校的科技教育工作是非常有效的、有针对性的指导。

活动联合发起方在2024“流动科学课”启动仪式上表示，边远地区科学教育资源匮乏、科学教师专业能力参差不齐、实验教学条件缺乏足够保障等问题困扰乡村学校，科学教育区域发展不均衡的问题仍然存在。想要补齐农村地区科学教育短板，需要借助多方社会资源，推动落地社会实践与中小学校教育活动融合的创新项目。

据悉，以短视频形式为主的优质科普内容经常被家长、教师作为“云课件”使用。“我们能够和科普场馆、教育部门等携手联动，形成优势互补。”抖音青少年业务相关负责人王瑶指出，目的是将科学家、科普达人、“云课件”等优质资源与现代科技馆体系科普资源结合，深入基层，走进乡镇，把“流动科学课”带到乡村青少年身边，对于提升乡村地区科学教育工作有重要意义。

据悉，2024“流动科学课”由中国科技馆、教育部宣传教育中心、抖音联合发起，旨在助力乡村青少年科学素养提升，给科学教育基础薄弱地区带去优质科普资源。

(责编：曹淼、高雷)

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